Fran Rodríguez: "La lesión ha sido una montaña rusa"

La primera es obligada, ¿cómo se encuentra?

–Muy bien, es cierto que he pasado por una recuperación complicada, pero con ganas de volver a estar con el equipo y poder ayudar en cuanto el míster lo necesite. Llevo dos meses y medio y se me ha hecho largo, pero eso hace que mis ganas e ilusión sean aún mayores.

Ya está con el grupo, ¿cuál es su estado de forma actual?

–Aún no me encuentro al 100%, pero conforme pasan las semanas voy mejorando y tengo ganas de poder disfrutar del buen año que estamos haciendo en el terreno de juego, lo que uno desea.

¿Se ve ya para entrar en la lista de Córdoba?

–Hablar de disponibilidad en mi recuperación es una incógnita porque cada vez que he ido avanzando ha surgido alguna adversidad y lo único que intento es trabajar al máximo y poner todo lo que está en mi mano para estar al 100% lo antes posible. No sé si contra el Córdoba lo estaré, pero trabajo día a día para poder ayudar al equipo.

¿Genera ansiedad cumplir contrato el 30 de junio?

–Lo único que me preocupa y me podría generar ansiedad es mi rodilla. Quiero volver a disfrutar del fútbol, vivir de esto, lo único que deseo es que no me dé ningún problema y que vuelva a ser el Fran del año pasado e incluso volver mejor.

¿Le queda alguna rémora a nivel mental?

-No, me voy a casa contento porque veo que cada semana que pasa noto una mejoría significativa y eso es importante para mí a nivel mental porque avanzo y poco a poco me encuentro al nivel previo a la lesión, que es el objetivo.

¿Se planteó salir en el mercado invernal?

–Para nada. Después de una lesión tan larga mi prioridad era recuperarme al 100%. Soy consciente de que me quedan meses de contrato, pero no es el tema principal, sino recuperarme y estar física y mentalmente bien para cuando el equipo me necesite.

¿Para sentirse futbolista debe retomar la competición?

–Ya empiezo a sentirme así haciendo todo el entrenamiento con el equipo con normalidad. Cuando me sentiré de verdad y estaré muy feliz será el día que me vea en el verde jugando.

¿Tiene previsto jugar en el amistoso del viernes ante el UFA?

–He hablado con el entrenador de ver cómo iba durante la semana en los entrenamientos y valoraríamos. Es probable que juegue unos minutos importantes para mi confianza y ver al nivel que estoy. Aún me falta un poco de ritmo y chispa de competición. Las molestias de la rodilla no existen.

¿Qué personas le han apoyado en su recuperación?

–Todo mi entorno, mis amigos, familia, novia y el club. Todo eso ha hecho que fuera más amena la lesión y se llevase día a día de la mejor manera posible.

¿Cómo se han portado los compañeros en este trance?

–Tratan de animarme, la lesión ha sido una montaña rusa. Unos días me encontraba bien y otros peor. Me han apoyado y dado confianza para no venirme abajo ni decaer porque es de las lesiones más graves para un futbolista.

¿La masa muscular está ya totalmente recuperada?

–Sí, hemos hecho varios test de fuerza y a nivel de masa muscular estoy igual e incluso la derecha incluso más fuerza que en la izquierda. En el tema físico de trabajo de gimnasio y fortalecimiento no hay ningún problema porque en ese sentido soy cabezota y voy a poner todo de mi parte para estar lo mejor posible. Además del ligamento anterior cruzado roto, tuve la rotura de los dos meniscos, el interno y externo, y el traumatólogo que me operó ya me dijo que eso me ralentizaría aún más la recuperación. Hubo épocas de la lesión en las que no avanzaba, me veía estancado, pero mi entorno me dio cariño y gracias a ello salí adelante y estoy feliz.

¿Qué tal ve la campaña de sus compañeros desde fuera?

–Al equipo lo veo enchufado. En las primeras jornadas los resultados no fueron los mejores, pero luego ha ido en una línea ascendente con ganas, hambre e ilusión por querer seguir mejorando cada fin de semana. Las estadísticas lo dicen, este equipo no tiene límites y lo que nos propongamos podemos conseguirlo.

–La temporada pasada fue complicada a nivel deportivo y con la lesión casi de catástrofe, pero eso es pasado y quiero vivir el presente, la realidad es que el equipo está muy bien, en una zona de la tabla cómoda.