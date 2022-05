Francisco salva al Elche y la grada corea su nombre

El Martínez Valero de Elche coreó ayer al almeriense Francisco Rodríguez Vílchez. El entrenador del Zapillo, así como su cuerpo técnico repleto de exrojiblancos (Jaime Ramos, Ortega y Sergio Pardo), festejó en la noche de este miércoles la salvación con el equipo ilicitano, al que había llegado el pasado mes de noviembre tras la destitución de Fran Escribá. Francisco dotó a los franjiverdes de identidad y un juego descarado, que le ha posibilitado conseguir una meritoria salvación, algo más cómoda que la que logró con el Almería en 2014.

No las tenía todas consigo el zapillero cuando llegó a Elche en noviembre. Aunque el club confió en él, las redes sociales ilicitanas no veían con buenos ojos su llegada. Sin embargo, el Martínez Valero se ha rendido a la evidencia y ha visto cómo el trabajo del almeriense ha sido fantástico estos meses. Francisco ha trabajado sin alzar la voz, con el perfil bajo que acostumbra, y sacando el máximo jugo a sus futbolistas.

El almeriense también se acuerda del Almería, al que envía suerte para lograr el ascenso en este sprint final

Se trata de la tercer aventura en la máxima categoría del extécnico y exjugador de la Unión Deportiva Almería. La primera fue precisamente como rojiblanco, cuando logró una salvación que parecía imposible tras vencer en las últimas jornadas a Espanyol, Betis, Granada y sumar el punto necesario frente al Athletic.

La segunda fue su único descenso, con un Huesca al que cogió casi desahuciado y lo dejó a las mismas puertas de la salvación, pero un gol le privó de conseguirla. En esta tercera, con el Elche, vuelve a demostrar que tiene nivel para Primera División y lo normal es que continúe en el Martínez Valero o sea un equipo con más potencial el que confíe en él.

Francisco ve con buenos ojos continuar

Al terminar el encuentro ante el Atlético de Madrid, el zapillero dijo que le gustaría seguir en Elche. "Visualizo mi futuro en el Elche y me veo. Hay una negociación de por medio. La sintonía es muy buena. A partir de ahí, intentaremos que todo vaya bien. Estoy muy contento y feliz en un club que tiene mucho por crecer. Tenemos que esperar un poco hasta que la propiedad decida. Hubo alguna intentona, pero hasta no conseguir la permanencia yo no quería".

El almeriense también agradeció el comportamiento del público con él. "Representa lo que han visto en mí y en el equipo de trabajo que tenemos. Estoy muy agradecido porque la gente me lo demuestra y me siento querido y respetado. me acuerdo de la gente que estaba en casa a mi lado y esperando a que saliese equipo. Me acuerdo de la propiedad y de la dirección deportiva porque confiaron en mí en noviembre".