Garitano: "Queremos que el comienzo de la segunda vuelta sea un punto de inflexión"

El técnico de la UD Almería ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium para hablar en la previa del encuentro contra el Girona. El vasco ha destacado la marcha del conjunto de Míchel, colíder de LaLiga EA Sports, del que ha dicho que son "el equipo más efectivo del campeonato".

"Ahora estamos más sólidos, no encajamos tanto y defendemos mejor", ha indicado el entrenador, que debutó en las filas unionistas precisamente contra los gerudenses en Montilivi. Aquel día no pudo estar Luis Suárez, que volverá a los terrenos de juego más de tres meses después de su grave lesión.

Luis Suárez: "El colombiano estará convocado. Esta semana ha estado en los entrenamientos y hoy ha entrenado con todos. No está para jugar muchos minutos, pero ya tiene el alta médica y queremos tenerlo con el grupo. Nos da mucho en lo colectivo".

100 días en Almería: "En este tiempo hemos trabajado mucho y hemos conseguido poco resultado. Venimos para tratar de revertir la situación y en esas estamos. Seguimos con la misma ilusión. Queremos que el comienzo de la segunda vuelta sea un punto de inflexión".

Evolución: "Ahora estamos más sólidos, no encajamos tanto y defendemos mejor. Hicimos media hora buena en Montilivi y queremos darle continuidad este domingo. Podemos hacerlo bien. Estamos en mejor disposición para ganar el partido. En ataque podemos hacerle daño".

El plan: "Tenemos un plan trabajado. Ellos hacen muchos goles y son efectivos, los que más en Primera División. Su potencial ofensivo es del nivel de Madrid, Barça o Atleti. También es uno de los equipos que más sufre, por lo que podemos generar ocasiones".

Defensa de cinco o cuatro: "Podemos jugar con cuatro o cinco en defensa. Es más la idea de juego. La clave es que la decisión sea buena para frenar su potencial ofensiva, pero tenemos que ser valientes porque es la forma de sentirnos cómodos en los partidos".

Mercado: "Estoy más ocupado en el equipo que preocupado por el mercado. Todo acaba haciéndose a última hora y el club está trabajando en traer jugadores".

Partido de ida: "Tuvimos una primera fase muy buena en la ida en la que robamos arriba y creamos ocasión. El problema es que es difícil de mantener porque son muy rápidos arriba. Ellos están acostumbrados a jugar contra equipos que juegan replegados, aunque tienen soluciones para todos los contextos".

Milagros: "No creo en los milagros, creo en el trabajo. Es difícil que la gente confíe en nosotros. Hay que estar más unidos que siempre, como en una familia ahora que estamos en un momento malo. Podemos darle la vuelta poco a poco. El grupo está unido".

Silencio institucional: "Intento ser lo más sincero posible en las ruedas de prensa y no busco excusas. Es a mí al que me toca hablar porque me toca. No entro en si más gente habla. Después del partido os diré lo que ha sido el partido como siempre".

El rival: "Este Girona es increíble. Son capaces de darle la vuelta a los partidos en pocos minutos, una cosa que ni Barça y Madrid consiguen. No obstante, ellos también tienen sus puntos débiles y hay que tener un equilibrio para generarles peligro. No han perdido fuera de casa".

Afición: "Es normal que baje el número de aficionados. Solo les podemos dar las gracias por todo el apoyo incluso teniendo malos resultados. El grupo está jodido, pero unido para darle la vuelta a esta situación. Para que la gente venga, hay que darle victorias".