Gianni: "Con Iván Martos la competencia por el puesto será sana"

Gianni Danielle Rodríguez Fernández (7-6-1994, Montevideo) ha sido el último de los fichajes rojiblancos en desfilar por la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos tras firmar por dos temporadas y otra opcional con la carta de libertad bajo el brazo tras cumplir su contrato en el San Martín argentino.

El lateral zurdo charrúa, de 1,77 de estatura y 75 kilos de peso, tiene claro que será difícil competir con Iván Martos para hacerse un hueco en el once: "Lo conozco porque lo he visto, será una pelea sana la competencia para ganarse un puesto”, explicaba al respecto.

Compartirá vestuario con su compatriota Gonzalo Bueno, del que se confiesa buen amigo aunque especifica que no comparten representante: "No comparto el mismo agente que Gonzalo, con el que tengo una gran amistad al jugar juntos el Mundial sub-20, eso me facilitará la adaptación”.

Gianni: "El objetivo es competir y pelearla porque plantel hay"

A lo que no se ha atrevido Gianni es a apostar por el ascenso como meta, al igual que sí hiciera Bueno: "El objetivo es competir y pelearla porque plantel hay. Agradezco al club la oportunidad, es un orgullo enorme y vengo a sumar y aportar”.

Formado en el Danubio, Gianni destacó junto a Bueno en el mundial sub-20 de 2013 en el que Uruguay quedó subcampeona (lo ganó Francia) y fue firmado por el Benfica, viviendo su única etapa europea hasta la fecha, si bien siempre estuvo en el filial lisboeta y cedido en el Peñarol antes de firmar en 2017 por Cerro Porteño y el curso pasado por San Martín, por lo que cuando surgió la opción del Almería no se lo pensó: "Mi representante me dijo y decidí venir porque Segunda en España es muy competitiva”.

Antes de concluir su comparecencia pública se definía como futbolista: "Soy un lateral con mucha salida que le da aire al equipo y lucha cada pelota”. Corona añadía entre sus cualidades el hecho de tener "buen centro, disposición para asociarse y le gusta doblar". Además de sub-20, también ha sido internacional sub-17 y sub-23 con su selección.