Guti: "El Alcorcón nos va a exigir el 200%"

José María Gutiérrez ha hablado esta mañana para los medios del club, que han enviado el audio en el que analiza el choque de mañana jueves en el Mediterráneo. “Tenemos que competir al 200%” para poder superar al Alcorcón. Es un rival muy duro, muy complicado y necesitamos estar muy pendientes de todo. Es un equipo que sale muy bien a la contra, que tiene a jugadores de mucho talento y que, cuando se ponen por delante, es difícil de ganar”.

El técnico ha subrayado la importancia de que los almerienses estén “concentrados, sabiendo de las dificultades que tienen todos los equipos para ganar en casa” y más con el factor del Alcorcón de no haber perdido lejos de su campo. “Eso te dice el tipo de equipo que es. Esperemos que nosotros seamos los que cambiemos esa dinámica”, ha añadido Gutiérrez a la hora de señalar que es “un reto” ser el primer conjunto que gana a los amarillos cuando estos actúan a domicilio.

Respecto a cómo debe de hacer el Almería para ganar en el Mediterráneo después del tropiezo ante Las Palmas, el madrileño lo tiene claro. "Salir a ganar porque estamos en casa y tenemos que intentar llevar el peso del partido. Tenemos que pensar que nos quedan cinco partidos, que ganándolos estamos más cerca del objetivo y hay que pensar en el Alcorcón. Estamos con ganas de seguir creciendo como equipo”.

José María Gutiérrez, a pesar de que considera que “hay que seguir con esas sensaciones porque te vas feliz porque has ganado en Zaragoza”, ha querido dejar claro que no se debe desviar la vista del encuentro siguiente para no penalizarlo. “Hay que estar felices, hay que estar contentos, disfrutar de las victorias, pero enseguida pensar en el siguiente partido”, ha concluido.