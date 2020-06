Ibiza: "En Zaragoza hay que jugar como nosotros sabemos"

Juan Ibiza volvía a jugar ante Las Palmas después de siete meses en el dique seco por culpa de una lesión en la rodilla. "Sensación agridulce, pero contento de volver a jugar después de haber estado tanto tiempo apartado del equipo. Han sido meses de mucho, mucho trabajo. Tenía muchas ganas de volver a jugar, más que he tenido en otras ocasiones. Estaba muy tranquilo, una vez que te ves ahí dentro sólo tienes ganas de jugar".

El central vio bien al equipo y cree que el choque estuvo marcada por el gol anulado a Juan Muñoz. Coincide con todos sus compañeros en que no había motivos para que no subiera al marcador. "No merecimos perder, no hicimos un partido brillante, pero no merecimos perder. Tuvimos la posesión del balón, creamos más peligro que ellos. Era un partido para ganarlo, pero nos penalizó su gol y en el tema de los árbitros no me meto, aunque no entiendo el gol que nos anularon, creo que es legal. Escuchamos que el colegiado pidió que revisara esa jugada, cuando estamos acostumbrados a que sea al revés".

Finalmente, Ibiza ve al Almería capaz de sacar un buen resultado el sábado en La Romareda. "Hay que salir a jugar como nosotros sabemos, nada más. Si hacemos lo que debemos en cada momento, tendremos nuestras opciones. Tenemos potencial suficiente como para ganar el partido, cada uno de nosotros debe de dar su máximo".