Jagoba Arrasate anuncia que deja Osasuna a final de temporada

En una inesperada rueda de prensa convocada a las 18:00 horas de este martes, Jagoba Arrasate, técnico del Osasuna, ha anunciado que no continuará al frente del banquillo rojillo la próxima temporada.

“Hace dos cuando renové sí estaba convencido, pero en esta ocasión no. Sé que no voy a estar en ningún sitio como aquí. Ni por ciudad, jugadores y afición. Para todas las partes es mejor no estirar más el círculo. Hasta el lunes mi círculo más cercano aun no sabía lo que iba a hacer”, expresó el técnico, que visitará Almería el sábado.