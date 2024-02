Jonathan Viera: "Lo importante es disfrutar, esto es nada más que fútbol"

Después de quedar libre con la UD Las Palmas, Jonathan Viera ha firmado un contrato de año y medio con el equipo rojiblanco. El canario ha acudido este mediodía a la sala de prensa del Power Horse Stadium para posar con la elástica rojiblanca acompañado de Mohamed El Assy. El talentoso futbolista ha comentado los entresijos de su llegada, cómo ha visto a sus nuevos compañeros y la situación del equipo a catorce puntos de la salvación.

Su llegada: "Lo principal para venir ha sido el interés del club desde hace bastante tiempo, desde el año pasado. Uno tiene que estar donde a uno lo quieren. He jugado durante muchos años en el club de mi tierra porque he querido. Aquí han demostrado muchísimo interés. He firmado un año y medio y el año que viene no sé, el fútbol es fútbol. Hace cuatro meses no pensaba que iba a salir de casa. Ahora empieza un reto nuevo, bonito, ilusionante".

Posición: "He hablado con el míster, me conoce perfectamente. Sabe cómo y dónde juego. Hemos hablado de muchas cosas, pero no de la posición. Estoy aquí para ayudar al equipo. Lógicamente me siento muchísimo más cómodo en el centro del campo, pero lo importante es sumar".

Su estado de forma: "Físicamente me queda un poco. Hace tiempo que no juego, pero lo que te da ritmo es la competición. Estoy preparado para jugar. El Athletic Club está haciendo las cosas muy bien, pero nosotros no podemos mirar el rival. Hay que ganar".

Liderazgo: "He sido capitán durante mucho tiempo. Sé perfectamente cómo está el vestuario en momentos jodidos. Estoy aquí para ayudar. La inexperiencia en esta situación es mucho más difícil que en casos como el mío. Pero juntos tiene que llegar esa primera victoria porque puede ayudar psicológicamente al equipo".

La primera victoria: "Esto es fútbol. Es la única forma de explicar que este equipo no haya ganado. Hay cosas que seguramente no se habrán hecho bien. Tenemos que quitarnos la losa que supone no vencer un partido, pero para eso estamos aquí".

El equipo: "Lo importante es disfrutar. Esto es nada más que fútbol. Hay mucha gente joven y hay que ayudarlos a que muestren su mejor versión. Haciendo las cosas bien, el equipo ha competido. Estoy seguro que ganando, habrá jugadores que darán un paso adelante".

Jonathan Viera: "Si pensamos la distancia que hay sobre el descenso, eso te genera una ansiedad y un estrés que el equipo no lo va a soportar"

Afición: "El mensaje para ellos es que vamos a intentar disfrutar. Que la gente venga al campo y se vaya orgullosa de su equipo. En una situación como esta, hay que darle algo a la gente. Con ellos vamos a ser más fuertes".

Regreso a Gran Canaria: "Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al club. Es mi casa, mi gente, mi equipo. Las cosas pasan porque tienen que pasar. De esto se trata. Me hubiese gustado no jugar nunca en ese estadio con otra camiseta, pero así es la vida".

Salvación: "Lo importante es el partido del lunes. Si pensamos la distancia que hay sobre el descenso, eso te genera una ansiedad y un estrés que el equipo no lo va a soportar".

Vuelta a la competición: "Tengo muchísimas ganas de volver a jugar. Amo el fútbol y quiero jugar a todas horas. Van pasando los años y uno ya no tiene veinte. Estoy ilusionado con el equipo, de ayudar y quiero que la gente disfrute conmigo".