Lopy: "Mi ídolo es Pogba y también me gustan Zubimendi y Aleix García"

Pese a la gris campaña que está cuajando la UD Almería a nivel colectivo, hay destellos de luz en futbolistas como Dion Lopy. A sus 22 primaveras recién cumplidas, el de Bambilor (Senegal) está siendo un faro en el centro del campo rojiblanco, yendo de menos a más conforme avanzan las jornadas, logrando sentar cátedra en coliseos como el Santiago Bernabéu. El centrocampista africano aterrizó en el sureste peninsular el verano pasado procedente del Stade Reims francés (donde acaba de recalar su excompañero Sergio Akieme), a cambio de 6'5 millones de euros, cantidad que puede alcanzar los 10 en función de una serie de variables pactadas, reservándose la entidad gala un 20% de su futura venta.

Tras el entrenamiento a puerta cerrada de este miércoles Lopy pasaba por los micrófonos de UDA Radio, la emisora oficial del club, para darse un poco más a conocer entre la afición indálica. Con contrato hasta junio de 2029, el pivote senegalés empieza a coleccionar novias de cara al mercado veraniego. En la entrevista destapa quiénes han sido sus referentes de la infancia y en quién se fija en la actualidad, así como su peculiar estilo de juego en la sala de máquinas rojiblanca.

¿Cómo está viviendo esta temporada tan difícil siendo además la de su debut en la Liga?

Estoy muy bien aquí y contento. La situación del equipo es cierto que es complicada, pero hay que vivir con ello e intentar llevarlo lo mejor posible.

Sorprende mucho la frialdad con la que juega, esos giros sobre sí mismo en la media para burlar al adversario...

Es mi forma de jugar, siempre lo he hecho así, incluso de pequeño mi entrenador me decía que era muy tranquilo para jugar al fútbol. También es mi fuerza, si cambio de juego no sería el mismo y me ha ido bien.

¿Quiénes son sus referentes futbolísticos?

Mi ídolo es Paul Pogba, el francés. En Senegal de vez en cuando me llamaban Pogba porque lo admiro mucho y he visto muchos vídeos suyos. También me gustan mucho Zubimendi y Aleix García.

¿Cómo era Lopy antes de dar el salto a Europa?

Mi infancia fue un poco complicada. Mi familia es bastante humilde y mi fuerza ha sido trabajar para salir adelante porque eso es lo que me han inculcado siempre.

¿Es difícil salir de África?

No tienes los medios para conseguir las cosas, cuesta trabajo tener ciertas comodidades. De pequeño me gustaba el fútbol e intenté trabajar mucho para que mi familiar saliera de esa situación. Al final con ese trabajo lo he conseguido.

¿Cree que la Liga española se amolda a su estilo?

Creo que he hecho una buena elección. Desde el primer partido me di cuenta de que la liga española era la adecuada para mí. No me arrepiento de haber estado en Francia porque aprendí mucho, pero este campeonato es perfecto para mí. Allí el juego es más intenso, de fuerza, y aquí hay más calidad. Me alegro porque allí no conseguía explotar mis cualidades.

¿Le afectó no acudir con Senegal a la Copa África?

No me enfadó no acudir. A mí lo que me gusta es jugar al fútbol y si me hubiera llamado la selección habría estado contento, pero también estoy feliz por quedarme en España e intentar ayudar a mi equipo en el terreno de juego. Yo lo que quiero es jugar al fútbol y por eso no me he enfadado mucho.

¿Le gusta mucho ver fútbol?

El fútbol para mí es mi vida, soy un fanático y veo todos los partidos que dan por la tele. Prefiero el fútbol a cualquier otra cosa.

¿Conocía a Jonathan Viera antes de recalar en el Almería?

La verdad es que no lo conocía antes. A raíz de venir sí que he curioseado sus vídeos y en sus redes sociales. Compañeros míos de Senegal me dicen que lo siguen desde hace tiempo, saben quién es y me explicaron la gran calidad que tiene. Nos aportará su buen juego.

¿Se atrevería a decir qué le parece la ciudad usando el español en vez del francés?

Me gusta mucho (risas).