Marcos Peña: "Voy a enmarcar la camiseta"

Marcos Peña Ocaña nunca olvidará el domingo 18 de marzo de 2024. Tras acudir a muchas convocatorias el canterano de la UD Almería finalmente hacía su debut a las órdenes de Pepe Mel y dejó buenas sensaciones como mediocentro posicional. A sus 19 primaveras recién cumplidas formó en el once titular, cuajó un gran partido y contribuyó a que el equipo rojiblanco se llevara la primera victoria de la temporada.

El entrenador indálico lo destacaba al término del encuentro: “Yo no miro el carnet de identidad, miro que hace las cosas que yo le pido, que lo hace bien, no le tiembla el pulso… tiene un buen futuro si sigue así, ha debutado en Primera División y encima con victoria”. El jugador nacido en Almería, al acabar el partido aún no era consciente: “Estoy sin palabras, la verdad, es por lo que llevas peleando desde que empiezas en este deporte, estoy súper agradecido a toda la gente que me ayudo. Me he sentido bastante cómodo y con muy buenas sensaciones. Debut y primera victoria de la temporada… felicidad doble, triple…” ¿Y la camiseta? Marcos lo tiene claro: “La enmarcaré en mi cuarto”.

Peña tiene un futuro prometedor por delante. El canterano almeriense comenzó a ganarse el corazón de todos los aficionados indálicos en la temporada 2023, cuando era el capitán de la UD Almería Juvenil A. Esa temporada fue una de las revelaciones del equipo superando los 3.000 minutos sobre el verde y viendo dos veces portería, llegando a la final de la Copa del Rey Juvenil. Ahí comenzó a forjarse este debut en Primera División.

Alberto Lasarte, su actual entrenador en la UD Almería B y también en el Juvenil A, lo define así: “Es un jugador líder, fuerte y muy disciplinado. En mediocampo es un pivote posicional, un jugador muy inteligente tácticamente, con el balón es correcto y tiene buen desplazamiento en largo. Es muy dinámico, juega bien los desplazamientos largos y lo mejor que tiene, por supuesto, es en defensa ya que es muy difícil de desbordar, muy agresivo, muy intenso y muy bueno en el juego aéreo. Ha tenido mucha regularidad durante todo el año, tiene carácter, personalidad y físico, así que es un jugador bastante completo”.

El futbolista rojiblanco ha tenido varias oportunidades de debutar durante la temporada, incluso estuvo a punto de hacerlo de la mano de Alberto Lasarte en San Mamés, pero, finalmente, el canterano almeriense lo ha hecho en Las Palmas, con Pepe Mel en el banquillo y contribuyendo, ni más ni menos que a la primera victoria de la UD Almería de la temporada.