Mel: "Hay que jugar en campo rival. Hemos perdido 28 veces, no pasa nada"

La primera victoria de la UD Almería después de 31 jornadas de sequía ha tenido repercusión a nivel nacional y en las horas posteriores muchos medios de comunicación han querido conocer la receta de Pepe Mel para ganar donde sus predecesores Vicente Moreno y Gaizka Garitano claudicaron. En la madrugada del lunes al martes el técnico madrileño pasaba por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para explicar cómo se encontró al equipo y cómo logró encenderles la bombilla.

Concluida en febrero su corta aventura en el OFI Creta griego, plagada de problemas de pago del club a los futbolistas, Mel ya echaba de menos el fútbol español, tal y como reconocía a Manu Carreño, director del programa: "Sentado en un sillón se pasa mal, la verdad. Lo que tiene el fútbol es esa adrenalina que cuando llevas parado un tiempo la echas de menos".

El primer día se encontró a un vestuario bastante cabizbajo, con la moral comida por la concatenación de malos resultados, y les pidió liberarse asumiendo que el descenso ya es una realidad virtual a falta de oficializarse matemáticamente: "El futbolista se siente culpable cuando hay gente que ha perdido su trabajo. Tanto Vicente como Gaizka trabajaron bien, haciendo todo lo que pudieron y haciendo buenos partidos. En esto entra un poco la suerte y se sienten responsables. Parece que se han soltado un poco. Hay que ser sinceros, no podemos engañar a nadie, lo tenemos francamente muy difícil, es el momento de relajarse e intentar disfrutar de nuestra profesión. Estamos para disfrutar y no sufrir porque es una afición y una devoción. Era el momento".

En el segundo entrenamiento al frente del equipo surgió la polémica en redes sociales por un vídeo en el que los capitanes negociaban incrementar los días libres de la presente semana al haber parón de selecciones, a lo cual Mel replicó no tener inconveniente en caso de que ganasen en Las Palmas: "Lo tomaron con normalidad porque como no estaban acostumbrados a ganar lo veían como algo muy lejano. Sin embargo según pitó el árbitro se acordaron en seguida. Intenté hacerles la catorce-quince diciendo sábado y domingo libre, pero no coló. Si ganamos todos los fines de semana nos vemos en los estadios de semana en semana".

Mel no esconde que el acuerdo con el club se ciñe a las diez jornadas que restaban en el momento de firmar el contrato, pero en caso de que las cosas marchen bien no habría problema para sentarse y hablar una posible extensión para comandar el proyecto del regreso desde Segunda a la máxima categoría: "Joao [Gonçalves] y yo hablamos claro. Querían un entrenador para diez partidos y me parecía lo correcto. Fue muy rápido. Me llamaron muy tarde y ni siquiera sabía que habían destituido al entrenador. Si la cosa sale bien por qué no vamos a seguir juntos o unirte a otro proyecto. Tenía que conocer al club y el club a mí".

A un punto del Granada en la tabla (los granadinos tienen un partido aplazado con el Valencia aún por disputar), la meta hoy por hoy es intentar evitar acabar colistas y para ello el aspecto futbolístico debe ir unido al mental: "Es el momento de saber que vamos a enfrentarnos a equipos que son mejores que nosotros en la tabla y lo futbolístico prima mucho, pero nos tenemos que soltar, divertirnos y no tener miedo a equivocarnos ni retener lo que hemos conseguido. Hay que defender hacia adelante y jugar en el campo del rival. Lo peor que te puede pasar es que pierdas, pero ya hemos perdido 28 veces antes, o sea que no pasa nada".