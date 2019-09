Pedro Emanuel: "Estamos haciendo historia"

El preparador rojiblanco le daba un gran valor a la victoria cosechada minutos antes, explicando que "hemos jugado contra un equipo que viene de Primera y que tiene mucha calidad". Para concluir, los jugadores que se estrenaron en el once ante el Girona fueron el último tema de la rueda de prensa, ratificando el técnico que "los nuevos tienen que aprovechar las oportunidades porque si no, otro chico lo hará"

Tras haber introducido las primeras rotaciones en el once inicial, dando la oportunidad a Balliu , Petrovic , Vada y Lazo , el entrenador unionista mencionaba que "en este equipo solo jugará quien esté top, la calidad de los que juegan es muy buena". Una buena prueba de que el técnico nacido en Luanda no se casa con nadie. En esta línea expresaba que "estamos haciendo nuestro trabajo para que los que vienen de fuera estén bien".

Por otra parte, Pedro Emanuel añadió que "no solo fue por la garra, sino también por la calidad . El primer gol es una muestra de nuestro juego". También pedía a sus pupilos que "cuando tengamos el balón no hay que tener prisa en determinados momentos del juego".

El entrenador del plantel indálico atendía a los medios de comunicación después de lograr la quinta victoria del curso en el campeonato regular . Un triunfo que permite a los rojiblancos colocarse en el liderato a la espera del resultado del Cádiz , cuyo encuentro se inició a las 21:00 horas. Sobre su rival, el técnico luso aseguraba que " nos ha sorprendido la estructura que presentaba , pero no adaptamos bien". No obstante, era conocedor de que "es un equipo que le gusta tener el balón, aunque no diría que estábamos preparados para sufrir porque a nadie le gusta".

Unzué: "Hemos sido capaces de desarticular algunas de sus virtudes"

Antes de la comparecencia de Pedro Emanuel fue el turno de Juan Carlos Unzué, entrenador de la escuadra catalana, quien comentaba que "la intención es la misma en casa y fuera". Además, tras la derrota manifestaba que "muchas veces dependes de la determinación en las áreas, donde no estamos siendo concisos". También tenía palabras sobre el penalti cometido a Sekou, del que mencionaba que "me dicen que no están muy seguros si es o no".

Después de las dos últimas derrotas cosechadas, los rojiblancos cayeron el pasado sábado en el Carranza, comentaba que "la dinámica hay que cambiarla ante Las Palmas". Sobre el conjunto local, manifestaba que "han sido muy fuertes con su forma de atacar directa, habían conseguido resultados fabulosos", si bien añadía que "hemos sido capaces de llevarles a su campo".

Valorando el encuentro de esta sexta jornada, Unzué explicaba que "en la primera parte nos ha faltado ser más agresivos, mientras la idea en la segunda era saltar con nuestros carrileros a sus laterales para llevarles a su campo". Además, el preparador del plantel catalán aseguraba que "durante 60 minutos hemos tenido el partido donde queríamos y hemos sido capaces de desarticular algunas de sus virtudes".