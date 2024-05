Pepe Mel asume su marcha del Almería: "Me extrañaría mucho que siguiera"

Pepe Mel se despidió de la UD Almería en su última comparecencia previa a un encuentro liguero. Será este sábado contra el Cádiz, otro equipo descendido matemáticamente, en una cita en la que el objetivo es lograr el primer triunfo del curso como local: "Este partido tiene que ilusionar porque es una forma de pedir perdón a la afición".

El técnico madrileño aseguró que "esta es la última oportunidad y es la más importante". En este balance que hizo sobre su etapa en Almería, el preparador rojiblanco comentó que "hay jugadores de muy alto nivel, pero nos ha faltado hacer equipo".

Ganar como local: "No estamos para echar cuentas de nada. Ganar en casa sería una liberación y un descanso para la afición. Esa es la misión prioritaria".

Partido de descendidos: "Desde el partido de Getafe, la situación ha sido complicada. Veo a mis jugadores como personas y han tenido momentos de bajón, difíciles. Hay que tirar de ellos como un padre. Ha sido un trayecto interesante porque es la primera vez que me pasa. He aprendido. Este partido tiene que ilusionar porque es una forma de pedir perdón a la afición. Me hubiese gustado ayudar mucho más".

Despedida: "Estoy muy agradecido con la UDA de haber confiado en mí en estos diez partidos. Había que plantearse aquí, coger el toro por los cuernos y afrontar esta recta final. Me lo han hecho muy fácil en el club. Le deseo lo mejor al equipo si nuestros caminos se separan. Hemos conseguido cosas que no se habían logrado y hemos metido a los jugadores. Hemos sabido, en el último partido por ejemplo, jugar bien al fútbol. Eso me hace sentir orgulloso. Esta ciudad tiene posibilidades de muchas cosas".

Llegada tardía: "Los tiempos no se eligen en el fútbol. Para estar aquí te tienen que llamar. Estoy desde hace dos meses, prácticamente una pretemporada. Si tuviésemos más tiempo, la situación sería diferente. Me he sentido muy arropado por todos".

Exigencia: "Nosotros pensábamos que podíamos ganar al Barça. Así han sido todos los partidos. Siempre hemos tenido la exigencia de que sabíamos que nos estaba viendo nuestra gente y que tenemos que responder. Esta es la última oportunidad y es la más importante".

Continuidad: "Mi convivencia con la gente del club ha sido buena, nos hemos entendido. La sensación es que lo importante es cuando te vas. ¿Será mi último partido? No lo sé. Siempre soy sincero, pero si a estas alturas el club todavía no se ha expresado, me extrañaría mucho que siguiera".

Mel: "Almería es un sitio fenómeno para entrenar"

Mirada atrás: "Me gustaría volver a un minuto antes del partido contra Osasuna. Esos primeros ocho minutos nos mataron. Con otro resultado, hubiésemos encandilado a la gente. Hemos hecho lo que hemos podido".

Alineación: "Mariño y Ramazani están en la convocatoria, pero no voy a decir el tema de la portería ni los jugadores de ataque. Tengo que pensar cosas porque podemos darnos la satisfacción de la victoria en casa".

Plantilla: "Cuando un entrenador se hace cargo de un equipo en mitad de temporada, ya hace suya esa plantilla. Si hay cosas que mejoran, se dice antes. Hay jugadores de muy alto nivel, pero nos ha faltado hacer equipo. Todos atacan y todos defienden. En defensa hemos podido dar un poco más".

Adiós: "Siempre se ha hablado de mi continuidad y dije que la gente me ha acogido muy bien. Es un sitio fenómeno para seguir. Si no estoy yo, vendrá un compañero en Segunda y el Almería será claro aspirante para volver a Primera, pero uno no se puede despistar".

Vestuario: "Nuestra atención ha estado centrada en lo anímico. Sigo pensando que ser futbolista es un privilegio. Mi consejo es que disfruten y aprovechen esta oportunidad. Ese ha sido mi objetivo con ellos porque les veía sufrir. Ese es el camino que hemos tomado".