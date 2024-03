Pepe Mel, en su presentación como entrenador del Almería: "El fútbol está para disfrutar"

Pepe Mel ya ha sido presentado en la sala de prensa como el cuarto entrenador que ocupará el banquillo rojiblanco, tras el paso de Vicente Moreno, Alberto Lasarte y Gaizka Garitano. El madrileño ha mostrado sus credenciales para los diez partidos restantes. "Estamos para disfrutar y no para sufrir", ha transmitido el experimentado técnico.

Fichaje: "Los tiempos en el fútbol no se eligen. Cuando Joao me llamó solo veía el plantel de futbolistas que iba a tener en un magnífico club y una magnífica ciudad. Me exijo el máximo y eso es Primera. Mi ilusión son los diez partidos que quedan para que me conozcan".

Regreso a Gran Canaria: "Estuve cuatro años en Las Palmas. Cuando regresé, el presidente me pidió que crease una buena base y ahora estoy orgulloso de verlos en Primera. El 95% del equipo lo saqué yo desde juveniles y el filial".

Objetivos: "Yo me marco objetivos a corto plazo: en 48 horas competimos contra la Unión Deportiva y tenemos que disfrutar de nuestro trabajo. El fútbol está para disfrutar. La misión es ese partido, nada más. No hay que ir más lejos".

Cambio en el banquillo: "Han pasado dos compañeros los cuales se queman por no cumplir los objetivos y el mensaje no acaba llegando. Vengo con toda la alegría y todo el positivismo. Nadie te obliga a estar aquí. Estamos para disfrutar y no para sufrir. Con estas premisas vamos a competir".

Ninguna victoria: "Estaba en mi casa viendo los partidos y ahora soy el máximo protagonismo. El fútbol que tengo en mi cabeza es muy interesante para este equipo. Vamos a competir con otras cosas; cada entrenador tiene sus pinceladas. Empezamos de cero".

Contrato: "Joao y yo hablamos como profesionales. No nos vamos a engañar. Él necesita ver cómo soy como entrenador. Lo importante es cómo te despiden de los sitios, por lo que tengo que demostrarlo. Cuando acaben los diez partidos, podremos seguir juntando nuestros caminos".

Vestuario: "Las caras estaban serias cuando entré al vestuario. Yo lo viví también como jugador. El futbolista también se siente culpable de estas decisiones. Por lo tanto, hay que vivir con alegría. Hay que volver al fútbol de cuando eran niños".

Partido: "Los jugadores no saben quién va a jugar el domingo. En diez partidos van a participar todos. En esa fuerza que necesitamos también es importante el papel de la afición. No es fácil lo que están haciendo. Estamos en deuda con ellos".

Equipo: "No me gusta que se diga eso de que 'no son tan malos'. Son buenos jugadores. Los conozco de otros equipos. Le digo a Ramazani que 'temblaba' cuando cogía el balón cuando era rival. Es un futbolista muy interesante".

Estilo: "Ir a contracorriente no suele ser una buena idea. Hay que adaptarse a los jugadores. El fútbol es lo más simple del mundo. Dentro de los partidos hay muchos diferentes. Hay que intentar leerlos y esa será mi función".

Pepe Mel: "Una de las cosas que está centrando nuestra atención es que se olviden de las anteriores jornadas"

Viera: "Le he dicho de broma a Viera que iré detrás de él para que se lleve todas las ovaciones. Espero un partido de los que siempre juega la Unión Deportiva: es un equipo reconocible. Es un gran mérito en el mundo del fútbol".

Llegada: "Uno de los motivos por los que estoy sentado aquí es que el equipo necesita disfrutar. He ido de bombero muchas veces a otros conjuntos. Una de las cosas que está centrando nuestra atención es que se olviden de las anteriores jornadas. Nos ocupa solo lo que viene".

Vuelta a Gran Canaria: "Ojalá se centren en los recibimientos y nosotros nos dediquemos a meter goles. No creo que sea así. Jonathan Viera será bien recibido. Yo soy un hombre de club, lo he demostrado en toda mi carrera. Por lo tanto, sé manejar esas cosas".

Cantera: "Tengo que conocer a los jugadores del filial. Marcos Peña irá a Gran Canaria. Tengo debilidad por los futbolistas jóvenes. Hay que darle la oportunidad a estos chicos porque pueden ser interesantes para nosotros".

"Édgar es un gran pivote defensivo"

Salvación: "La permanencia es muy complicada. Incluso ganando todo quizás no se llegue. He sido muy pesado con los jugadores que se quiten eso de la cabeza. Hay diez partidos para cambiar la opinión de muchas personas. No con el resultado final, pero sí con las sensaciones".

Édgar: "Édgar es un gran pivote defensivo por delante de la defensa".

Pubill: "No hay nada que genere un motivo más de orgullo para la familia almeriense que la convocatoria de Marc Pubill"

Faceta de escritor: "El libro del Almería es más parecido a Harry Potter. Las relaciones y la confianza con el vestuario es lo más importante. Lo más destacable es que te despidan bien de los sitios y los jugadores me van a ayudar en todo, estoy seguro".