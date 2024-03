Viera: "Mel nos va a dar aire fresco"

Jonathan Viera, jugador de la UD Almería, está siendo el centro de todas las miradas esta semana ya que el próximo domingo a las 16:15 los rojiblancos se enfrentarán a la UD Las Palmas, ex equipo del futbolista de La Feria, por lo que para él será un encuentro muy especial. Este jueves atendía a los medios oficiales del club para hablar sobre el próximo compromiso y, también, sobre su actual entrenador, Pepe Mel, otro ex de Las Palmas. Ambos coincidieron en el equipo canario y el nuevo jugador indálico guarda un buen recuerdo: “Tenemos una relación muy buena, muy estrecha; me llevo muy bien con él y le tengo aprecio por todo lo que hemos vivido”. Además, explicó que “nos va a dar aire fresco, el equipo está entrenando muy bien y lo veo con esa felicidad en los entrenamientos que él quiere que la gente tenga con la pelota”.

El futbolista de Gran Canarias también comentó la posibilidad de ser técnico: “Estoy empezando a formarme como futuro entrenador y creo que es lo más complicado del fútbol; el transmitir el mensaje y que los jugadores te sigan y les guste tu forma de entrenar… es lo más difícil”.

Si algo caracteriza a Jonathan Viera, aparte de ser un magnífico jugador, es su forma de animar a la gente y entrar, con sus palabras, en el corazón de sus compañeros. En este sentido el mago rojiblanco manifestó que: “El motivar a la gente es algo innato que siempre he tenido, con los años lo he ido mejorando y he estado con compañeros que me han enseñado a cómo hacerlo en momentos determinados, también en entrenadores que me he fijado y, todo eso, si eres capaz de ir recolectándolo, pues te salen cosas muy buenas”.

Para el nuevo jugador de la UD Almería va a ser un compromiso muy difícil en lo personal: “Va a ser raro, sinceramente, no me hubiese gustado nunca jugar este partido con otra camiseta en ese estadio contra mi gente… pero bueno, es fútbol y hay que ser lo más profesional posible y salir a ganar el partido”. También añadió una anécdota que le ocurrió hace poco: “El otro día hablando con mi mujer le dije que espero no pasársela a ninguno con la camiseta amarilla. Va a ser inevitable no estar nostálgico”. Además, dejó claro que “no voy a poder celebrar nunca un gol contra Las Palmas. Es mi equipo, mi gente, mi isla y nunca podré hacerlo”.

Para concluir su entrevista, el mediapunta canario se sinceraba: “Estoy disfrutando mucho aquí en Almería, cada vez voy a mejor. Me he integrado de manera espectacular en el vestuario, la gente es espectacular, el club, la afición... Me lo han puesto muy fácil y estoy seguro de que dentro de poco vamos a ver una mejor versión mía”, a lo que añadía: “Todo lo que he visto desde que he llegado me gusta muchísimo, a mi mujer le encanta la ciudad y mi hijo está contento con el colegio. Que mi familia esté bien es mi prioridad, hay cosas que son más importantes que el fútbol y me he dado cuenta este año”. Concluyó.