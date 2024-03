Ramírez: "Es una pena que Viera se fuera al Almería, que tiene pie y medio en Segunda"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha analizado la actualidad del conjunto amarillo, próximo rival de la UD Almería (domingo, 16:15) en el programa SER Deportivos Las Palmas, donde se le pidió su opinión acerca del fichaje de Jonathan Viera como rojiblanco tras salir de la isla por la puerta de atrás debido a desavenencias con el técnico, Francisco Javier García Pimienta.

El máximo dirigente 'pío-pío' no acaba de entender que Viera se decantase por un club al borde del descenso y le desea lo mejor, reconociendo que las diferencias eran "insalvables", decantándose la entidad por respaldar al entrenador: "La afición es sabia y sabe lo que tiene que hacer. Hay que agradecer lo que Viera le dio al club y es una pena que se fuera a un equipo como el Almería, que tiene pie y medio en Segunda, porque es muy difícil que se salve. Esa es la única pena que me da, porque es uno de los nuestros y le deseamos lo mejor. Todo el mundo sabe que no hay nada más importante que la Unión Deportiva y que las decisiones que se toman son en beneficio del club. Si había que tomar una decisión era la apuesta por la continuidad del míster y del proyecto en el que estábamos trabajando. Las diferencias fueron insalvables y había que buscar una salida beneficiosa para todas las partes, por lo que llegamos a acuerdo con él y al final todos terminamos contentos".

Del mismo modo aclaró cómo se encuentra el vínculo contractual con García Pimienta, al que la UDA sondeó el verano pasado antes de confirmar a Vicente Moreno como técnico: "Me ha sorprendido que digan que tenemos un contrato verbal, y no es así: tenemos un contrato firmado por Pimienta y por mí también, pero se podría romper ese contrato con un tiempo determinado antes del final de temporada. Espero y estoy confiado en que el míster esté con nosotros una temporada más. Nos encantaría que siguiese, pero somos conscientes que su caché se ha elevado y que le vendrán ofertas y equipos que le quieren. Será él el que tendrá que valorar lo que más le convenga. Si se queda, contentos, y si decide no seguir respetaremos su decisión y estaremos agradecidos por su trabajo y le desearemos lo mejor. Tenemos claro que queremos que continúe, pero somos conscientes de la realidad. En la rueda de prensa del primer día dijo que esperará hasta final de temporada para tomar una decisión y esperemos que la opción de la Unión Deportiva sea le más le convenza".

En última instancia Ramírez también valoró el caso de su guardameta titular, el andaluz Álvaro Valles, cuya cotización ha subido como la espuma debido a su gran rendimiento y cuyo futuro apunta a otro destino al resultar infructuosos los intentos de renovación: "En diciembre pudimos vender a Álvaro Valles al recibir una oferta de 20 millones de euros de un equipo inglés, pero decidimos no aceptarla, como tampoco aceptamos otra que recibimos de Alberto Moleiro. En verano seguro que vendrán ofertas por algunos de nuestros jugadores, pero no queremos desmantelar equipo y ya lo demostramos diciendo que no en diciembre. Si en verano llega alguien que nos pague lo que entendemos que es justo por uno de nuestros jugadores se irá, porque el fútbol es así. Valles quiere seguir evolucionado y Las Palmas no es el equipo que le puede dar lo que él pretende. Su trabajo ha sido fenomenal y de aquí a final de temporada seguirá poniendo en valor su trabajo para que en verano se beneficie la Unión Deportiva. Queremos y hemos pretendido ampliarle el contrato, pero ha sido infructuoso. No nos volvernos locos y buscaremos sacar el mayor rendimiento económico para los intereses de la entidad".