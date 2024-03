Pepe Mel: "De nada vale el trabajo de cantera si el entrenador nunca pone a los jóvenes"

Pepe Mel se ha convertido en el gran protagonista de la semana en clave Almería. El entrenador madrileño ha repasado sus primeros días en el cuadro indálico en UDA Radio, lugar en el que ha señalado que ya "he hablado con todos y cada uno de los futbolistas".

Un vestuario que se encontró decaído y que ahora ha vuelto a recuperar la sonrisa. El míster ha recordado que "un entrenador de fútbol no deja de ser un profesor", por lo que su faceta comunicativa será fundamental para el equipo de aquí a final de temporada.

Su Santo y el Día del Padre: “Aproveché para comer en el mercado y me encantó. Vi el centro de Almería. Me parece precioso, me gustó mucho. Y luego, como cada trabajador que se muda de ciudad, ya he intentado buscar casa y el acomodo para mi familia. En eso utilicé el día libre".

Futuro hogar: “Soy ‘urbanita’. Me gusta estar dentro de la ciudad, conocer a la gente y sus costumbres. Creo que eso te une un poco más al sitio donde estás para defenderte mejor de todo lo que pase. Cada ciudad tiene sus cosas y tienes que estar al nivel. Eres tú el que tiene que adaptarte".

Afición: Mucha gente me decían lo mismo: 'Enhorabuena, hemos ganado'. La gente también está un poco resignada, es normal. Creo que el equipo tiene que empezar a dar cosas y animar a la gente, más allá del resultado final. Es importante que haya esperanza de futuro".

Vestuario: "He hablado con todos y cada uno de los futbolistas. Les he explicado el plan y mi forma de entender el fútbol y de ver las cosas. Nunca hay dos partidos iguales, incluso dentro del mismo partido suele ser diferente. Y, por supuesto, no hay dos rivales iguales, no tienen nada que ver la UD Las Palmas con Osasuna. Cada uno tiene sus virtudes. Por lo tanto, nosotros también tenemos que reaccionar ante eso y los jugadores creo que lo han entendido. Lo importante ahora mismo es trabajar y mostrarse al entrenador. Yo estoy aquí para tomar decisiones".

Gestión de grupo: "Yo por mi forma de ser me gusta ser bastante cercano. Me gusta dar explicaciones. Como personas que somos, cuando el futbolista entiende lo que su entrenador quiere hacer, más allá de que no esté de acuerdo porque ningún futbolista quiere quedarse fuera, es lo mejor para todos. Es importante crear ese vínculo de que él sabe por qué se ha hecho y cuál es la intención. Eso va a ser así en estas jornadas y creo que es el camino correcto".

Forma de ser: "La experiencia del banquillo te hace ver el camino correcto. Llevo más de veinte años en la élite en un banquillo de fútbol profesional y tendría que ser muy burro si no hubiera aprendido que, por ejemplo, la broma que le gasto a Leo Baptistao, si se la hago a Robertone, no le sienta bien. Eso lo tienes que aprender desde el minuto uno, es la llave del éxito. Cuando un entrenador llega nuevo a un vestuario, está siendo examinado por toda la plantilla. Los entrenadores no somos como los presidentes del gobierno que se examinan cada cuatro años, nosotros nos examinamos cada siete días".

Trayectoria: "El fútbol te va indicando que te estás haciendo mayor porque hay ya muchos exjugadores míos que son entrenadores, como por ejemplo Michel en el Girona, que fue capitán mío en el Rayo cuatro años. Veo tantos futbolistas jugar que he sacado yo, como Ceballos, Fabián, Lucas Pérez, el propio Fede Valverde que debutó en Primera conmigo con 18 años y ahora está en el Real Madrid haciéndolo muy bien o Pedri. Son experiencias que uno tiene. En el fútbol hay que quedarse con lo bueno. En este negocio solo consiguen el éxito unos pocos, pero el premio no es solo ganar títulos, hay muchas más cosas".

Pepe Mel: "El fútbol es muy sencillo, yo creo que lo complicamos los de fuera"

Papel con la cantera: "Yo he sido canterano del Real Madrid durante doce años. Entré con 11-12 años y me marché casado, o sea que fíjate si he estado tiempo. Y en esa época el Madrid era un muro imposible de saltar, solo los elegidos, en mi caso La Quinta del Buitre, subieron. Los demás nos fuimos a otros clubes de Primera. Creo en el trabajo de cantera porque creo en los entrenadores del fútbol base y solo hay una forma de darle valor a ese trabajo y es haciéndolo el entrenador del primer equipo. De nada vale el trabajo fantástico que hayan hecho los entrenadores de La Academia con Marcos Peña si el entrenador del primer equipo nunca lo pone. Dicho esto, yo no regalo nada. El futbolista está ahí porque se lo merece".

Salto generacional: "Dentro de la propia plantilla hay un salto generacional, pues imagínate yo que tengo sesenta. Tú tienes que saber manejarte con diferentes cosas y saber que la vida evoluciona, que las cosas que en mi época estaban bien o mal vistas, ahora pueden cambiar. Pero el fútbol es muy sencillo, yo creo que lo complicamos los de fuera. Cuanto más fácil lo haces, es mejor para todo el mundo".

Juventud: "Yo tenía la obsesión del fútbol y entré muy joven en la escuela del Real Madrid. Yo valoro mucho el sacrificio de mis padres porque Madrid es grandísimo y yo tenía que hacer un desplazamiento importante para ir a la antigua Ciudad Deportiva y todos los inviernos con nieve, frío o lluvia, mis padres aguantaban a que su hijo entrenara. Recuerdo a mi madre con el termo de leche y con el bocadillo. Es un sacrificio para los padres también, tienen mucho mérito".

Comunicación: "Es muy importante porque un entrenador de fútbol no deja de ser un profesor. Yo he tenido excelentes entrenadores, algunos de ellos han sido excelentes futbolistas reconocidos mundialmente y tenían el fútbol muy claro en su cabeza, pero luego no lo sabían explicar. Transmitir lo que sabes y que el mensaje llegue al futbolista es fundamental. Como trates al futbolista dentro del vestuario, como sea tu relación con los que no juegan y que sepas transmitir el mensaje, para mí esas tres cosas son clave".

Pelea de Sánchez Flores con En-Nesyri: "Yo lo he vivido muchas veces. A mí me lo han hecho. Mi reacción siempre ha sido como si no lo hubiera visto porque agrandas el espectáculo. Hoy en día hay muchas cámaras y te van a trincar fijo. Luego en el vestuario con la puerta cerrada es el momento de decir lo que quieras, te puedes acordar de todos los santos. De cara al público, se está jugando el partido y tu atención tiene que estar en el juego. Quique es un tío temperamental y él sabrá lo que tiene que hacer".

Charla técnica: "Por desgracia para todos nosotros, lo que hemos hecho en Las Palmas es una gotita de agua en el desierto, simplemente eso. Nos ha valido por la autoestima, por la gente, por el club, por nuestra forma de encarar las cosas, pero hay que seguir. Ahora el nuevo reto es ganar en nuestro estadio. La gente tiene que sentir que el árbitro ha pitado el final del partido y su equipo ha ganado. Esa es una sensación fantástica por la que peleamos todos los profesionales. Creo que hay muchas cosas por las que intentar seguir hacia adelante".

Osasuna, el próximo rival: "Teníamos un equipazo, desde Rípodas, Bustingorri, Sola, Martín Monreal y los extranjeros Michael Robinson y Sammy Lee. La desgracia fue que la lesión grave de mi carrera fue allí, por lo que no me dio opción a debutar. Tuve una lesión en el tendón de Aquiles y estuve siete meses parado. Era otra época en la que solo se clasificaban tres para Europa y uno de esos tres fue Osasuna".

Juan Carlos Unzué: “Nos hemos enfrentado cuando él ha estado en el Celta o en el Girona. Es una excelente persona”.

Michael Robinson: “Éramos vecinos y yo le solía llevar en el coche a Tajonar. Yo era un crío salido del Real Madrid y tenía sentado a mi lado a uno que acaba de ganar la Copa de Europa. Era un tío súper comunicativo y muy expresivo. Era un crack. La última que lo vi fue en A Coruña cuando entrenaba al Deportivo".

"No vamos a dar por perdido nada"

Edad: “Gracias por recordármelo, me estás llamando viejo con toda la cara [risas]. Le doy naturalidad, lo malo es dejar de cumplirlos. Le digo a los jugadores que tienen la santa suerte de estar en la profesión más bonita del mundo. El fútbol está hecho para ellos. Todos los demás que estamos a su alrededor estamos para ayudar. Si yo pudiera jugar al fútbol, iba a ser entrenador…”.

Segunda parte contra Las Palmas: "Se hizo larga porque no llegaba nunca el minuto 94. Uno tiene tantas experiencias de que en la última jugada te han empatado o has perdido porque los jugadores o el árbitro se pueden equivocar que hasta que no llegan esos tres pitidos finales no bajan las pulsaciones".

Temporada: "Cuando uno está en el deporte profesional, tiene que luchar hasta el último segundo. Nosotros no vamos a dar por perdido nada, pero no es nuestro objetivo, no es en lo que estamos pensando y no nos centramos en ello. De hecho, ni siquiera hablamos de eso. Fuimos a Gran Canaria pensando que era un partido que teníamos que jugar y disputar y vamos a recibir a Osasuna pensando que es un buen equipo contra el que vamos a competir. Si lo hacemos bien, tendremos muchas opciones de ganar estar en la oportunidad de conseguir los tres puntos".

Fichaje: "Fue todo muy rápido por la urgencia y el momento. Sabiendo como es todo en el mundo profesional, lo que le agradecí a Joao fue la sinceridad, me dijo que querían un entrenador para diez partidos, que no me podía ofrecer más allá de eso y a mí me pareció muy bien. Me conocen de haberse enfrentado a mí, pero tienen por qué conocerme en el día a día".