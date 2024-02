Radovanovic: "En Serbia te piden jugar simple, aportar seguridad y dar estabilidad al equipo"

Aleksandr Radovanovic (11-11-1993) se ha hecho fijo en el perfil zurdo del eje de la zaga de la UD Almería nada más llegar. Tampoco era tan complicado, viendo la fragilidad de una línea que hacía aguas por todos sus costados. El experimentado central serbio firmó año y medio para ser uno de los cimientos en los que se asiente el equipo para un hipotético regreso a Primera en caso de que se consume lo que a estas alturas parece ya irremediable, el descenso a la categoría de plata.

Nacido en Sabac (entonces perteneciente a la antigua Yugoslavia), Radovanovic es un trotamundos del fútbol. Dio sus primeros pasos en el Macva y OFC Beograd para pasar luego por Spartak Subotica, Vojvodina (todos en su país natal), Lens (Francia), Kortrijk (Bélgica), Austin (Estados Unidos) y regreso al Kortrijk, desde donde fue captado por la dirección deportiva rojiblanca para incorporarlo a sus filas durante el pasado mercado invernal. Este martes daba su primera entrevista tras ser presentado a la par que Luka Romero en los micrófonos de UDA Radio.

España es el cuarto país por el que desfila...

"Estoy muy feliz de estar en este club y jugar en la Liga española. He tenido muchísimas experiencias en el mundo del fútbol. He estado tres años en Francia, tres años y medio en Bélgica y media temporada en la MLS jugando en el Austin".

¿Cómo fue la experiencia en la liga norteamericana?

"Fue un gran cambio para mí. Todos conocemos a los americanos, ellos hacen un gran show de todo, cuando va a empezar el partido, la previa, la presentación de los jugadores. Pero también tienen unas grandes condiciones de entrenamiento y juego. Es un sistema parecido al de la NBA y al final están consiguiendo atraer a más jugadores buenos que vienen desde Europa o a retirarse o dar sus últimas temporadas de nivel. Para ser honesto, todavía están a un nivel bastante lejos del europeo".

¿Satisfecho con su rápida adaptación al equipo?

"Hay muchísimo trabajo y dedicación de todos los miembros del staff y los jugadores, que me han ayudado mucho en este proceso de adaptación. Hablamos en inglés todos los aspectos tácticos. Todos mis compañeros de la línea defensiva, incluso el portero, hablan en inglés conmigo y eso me ha ayudado mucho durante los partidos para desarrollar mi juego de manera natural y dar mi mejor versión".

¿Se definiría a sí mismo como un defensor de la vieja escuela?

"Crecí jugando de esa manera, el desarrollo cuando te formas en Serbia es jugar de forma simple, aportar seguridad y dar estabilidad al equipo. Durante mi carrera he tenido muchos entrenadores que me decían que esa era la base, pero que había que ir más allá y buscar otras cosas. Pero cuando he llegado aquí, lo que nos pide el cuerpo técnico es justamente eso, jugar simple, mostrar esa seguridad para el equipo y es lo que mejor hago. Es la manera que tenemos de entender el fútbol en Serbia".

¿Cómo fueron sus inicios en Serbia?

"Comencé a jugar al futbol muy temprano. Mis primeros recuerdos son de jugar en la calle. Intentábamos entrenar en una academia de fútbol, pero en el año 1999 era muy difícil por la situación bélica. Entrenabas y sonaban las alarmas y te tenías que meter dentro de casa, era muy difícil jugar allí y desarrollarnos. El fútbol siempre ha sido lo más importante para mí y así es como crecí, daba igual donde estuviera porque la pelota siempre me acompañaba".

¿Qué aprendizaje extrajo de aquella infancia?

"Nací en 1993 y cuando estaba en la escuela nos encontrábamos en mitad de una Guerra Civil, justo en la edad en la que te tienes que desarrollar y eso influye muchísimo en tu carácter. Mi familia siempre me dijo en Serbia que si tu querías conseguir algo tendrías que luchar por ello, dar siempre el 110%, y eso lo he plasmado toda mi vida en el campo. Para mí cada partido es como estar todavía en esas batallas porque al final yo lo que quiero es ayudar a mi equipo. En cada entrenamiento, en cada partido, siempre doy el máximo para ayudarme a mí y a los míos".

¿Cómo se presenta el partido ante el Celta de Vigo?

"Todos sabemos que si ganamos nos colocaríamos a 9 puntos de la salvación. Creo que aún estamos a tiempo, pero esta puede ser la última oportunidad de coger ese ritmo que nos lleve a encadenar una pequeña racha que nos permita llegar a acercarnos a esa zona de salvación. Todos lo sabemos y creo que tenemos esa capacidad como equipo. Cuando no estaba aquí, vi la primera mitad de la temporada desde fuera y la verdad que vi un equipo con calidad, capacidad, pero también cosas que han afectado mucho, como las lesiones o decisiones arbitrales y al final es una losa que pesa mucho. Tenemos que empezar a jugar como una familia, si jugamos así y cada uno de nosotros morimos por el compañero dentro del campo, al final podremos levantar la situación. No sé si será suficiente para conseguir la permanencia, pero al menos la lucharemos y daremos buena imagen por esta camiseta y el club. Tenemos que empezar por ganar este viernes".

¿Qué significado tiene el tatuaje que luce en el cuello?

"Tengo este tatuaje desde hace unos 7 años. Es una cruz ortodoxa que representa la fe de mi gente en Serbia. Para nosotros es muy importante porque hemos luchado mucho por continuar con nuestras tradiciones y lo llevo en el cuello porque representa mi fe y mi fuerza".