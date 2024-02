Rafa Benítez: "El Almería juega con menos presión y, por eso, se convierte en más peligroso"

Rafa Benítez, entrenador del RC Celta, eludió este jueves responder si continuará en el banquillo celeste en caso de descenso a Segunda División, en la víspera del decisivo partido contra el colista UD Almería en Balaídos. "Es que ni me lo planteo", respondió al ser cuestionado por si seguiría al frente del equipo gallego en caso de descenso el técnico madrileño, quien dijo estar "convencido" de que su equipo se quedará en LaLiga.

"Yo me estoy planteando ganarle al Almería. Si ganamos al Almería habremos dado un pasito hacia adelante. Depende lo que hagan los demás equipos será un pasito grande o pequeño", recalcó en su comparecencia ante los periodistas. Calificó de "partido trampa" el choque de mañana en Balaídos contra el colista porque el Almería tiene jugadores "de mucha calidad" para complicarle "la vida" a su equipo.

"Es un partido muy importante, es un partido que nos puede dar un respiro, que nos puede dar confianza o que nos puede meter más presión. Lo afrontamos con la única idea de sumar los tres puntos", comentó. En este sentido, ahondó en que su obligación es mantener un equipo "competitivo" y seguir peleando "hasta el final" de la maratón porque, a su entender, es cuándo se decidirán las plazas de descenso.

"El Almería está en una situación mala, pero ahora juega con menos presión y, por eso, se convierte en más peligroso", advirtió el técnico celeste, que tiene las bajas de Aidoo, Miguel Rodríguez, Aspas, Dotor, Williot, Tapia y Ristic para este encuentro.

A Benítez no le preocupan las críticas de un sector del celtismo hacia su figura, insistió en la necesidad de que todos estén "unidos" para salir de esta situación y apuntó que él es el mismo entrenador "si el jugador del Cádiz la tira a la grada o la mete por la escuadra –en alusión al golazo de Darwin Machís en el minuto 99 en el último partido-".

"Sigo manteniendo una cosa por mucho que le pese a alguien: esto es una maratón. En una maratón tienes que seguir hasta el final y hay que recordar de dónde venimos. La maratón del año pasado se aceleró en la recta final y se salvaron los muebles", incidió.

Benítez también se defendió de las críticas: "El fútbol es caprichoso y cuando las cosas no salen empezamos a darle vueltas y vueltas. No le damos vueltas a si hay un incendio en Valencia y tal, no le damos vueltas a la política, pero le damos mucha más vueltas al fútbol. Pues ya está".