Recurso por la roja a Sadiq, que también vio la quinta amarilla

La indignación en el equipo y en la afición era evidente al acabar el encuentro por la expulsión de Umar Sadiq. El delantero se tuvo que ir a la calle mediada la segunda parte después de dos acciones que, por ejemplo, para un colegiado que deja jugar y es poco intervencionista como Mateu Lahoz, posiblemente no serían ni falta. Sin embargo, a Sagués Oscoz se le fue el choque de las manos, al poner el listón de tarjetas muy bajo.

Dos derribos sin violencia alguna y sin intención ni tan siquiera de hacer falta táctica, dos amarillas que dejaron al Almería con diez. La primera fue un tropiezo más fruto de la forma de correr de Sadiq, que por zancadilla. En ésa hay poco recorrido para un recurso, puesto que es verdad que las piernas del jugador rojiblanco se trastabillan con las del madrileño. Sin embargo, la segunda clama al cielo. Ibán Salvador, un experto en fingir y que se conoce bien en la categoría por este tipo de acciones, simuló que Sadiq le había dado un manotazo en la cara, cuando en las imágenes se ve bien que el rojiblanco toca el brazo del futbolista rival.

Sagués Oscoz picó. Los colegiados suelen conocer a los futbolistas, a los cuentistas y a los que no, pero el vasco se 'comió' la interpretación teatral completa de Salvador. Tarjeta roja a Sadiq, que se marchó después de que Franchu le lanzara el balón por la espalda en gesto de desprecio. Pero eso no lo vio el árbitro. Como tampoco la patada sin balón del propio Salvador a Morlanes. Entre esta actuación arbitral y la del empate ante el Sabadell, el Almería lleva unas jornadas siendo claramente perjudicado.

El Almería tiene pensado recurrir dicha acción para tratar de que el comité le quite la segunda amarilla a Sadiq. De esta manera, el delantero quedaría sólo con la primera, que le hará cumplir ciclo de suspensión por cinco amonestaciones ante Las Palmas, y quedaría limpio de cara a las siguientes jornadas. El nigeriano recibirá el galardón al mejor jugador del mes de enero precisamente ante los canarios y no podrá hacerlo vestido de corto.

Insultos en redes intolerables a Salvador

Las actuaciones del jugador del Fuenlabrada a veces dejan mucho que desear, están alejadas de la deportividad que debe de imperar en el fútbol. Sin embargo, esto no justifica los insultos que recibió el futbolista en las redes sociales, en las que se le faltó al respeto a él y a su familia. Una cosa es ejercer la crítica moderada y merecida, y otra caer en el menosprecio o los malos deseos. Al final, no hay peor castigo que la fama que uno se gana y en la categoría ya se le conoce más por su forma de fingir y de perjudicar a los rivales que por su juego. La diferencia entre su forma de entender este deporte con la elegancia con la que la hace José Gomes en cada rueda de prensa, es abismal. No hay nada más que leer cómo el portugués quiso pasar página de esa acción y no emitió ni una sola crítica hacia el jugador, que se marchó lesionado del terreno de juego.