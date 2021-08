Rubi: "Estamos aprovechando la rabia interna que llevamos del año pasado"

Poco a poco el fútbol va recuperando cierta normalidad. Si la afición del Almería va a poder volver este viernes al Estadio de los Juegos Mediterráneos (ya lo hizo en el play off de ascenso como prueba piloto para esta temporada), este jueves han vuelto las ruedas de prensa presenciales. Y lo han hecho con Rubi, un entrenador que da la misma sensación de sensatez, amabilidad y entrega de forma online que cara a cara.

El míster está satisfecho con el primer partido liguero de sus jugadores, pero trata de evitar que los pies no estén en la tierra. "Estamos en un momento muy dulce, pero sólo es el principio. Estamos satisfechos pero hay que ser cautos, es cierto que no quiero romper la afición y mañana queremos engancharla. Habrá un ambiente bonito, queremos una familia en el estadio. Tenemos la obligación de brindar un buen partido para no fallarles y generar afición".

Sólo han pasado dos meses desde que finalizó la pasada campaña, pero el Almería parece otro. Rubi apunta los cambios que está viendo, tanto de actitud como tácticos. "El año pasado trabajamos mucho para ofrecer lo mismo que hasta ahora. Entonces no teníamos entrenos ni partidos de pretemporada. Ahora la organización del equipo está más marcada, hay más solidaridad y estamos aprovechando la rabia interna que llevamos del año pasado". Y es que el catalán sabe y reconoce que la pasada campaña encajaban goles de verbena: "Muchos eran errores muy individuales, se notaba mucho la ansiedad. Eso nos volverá a pasar, pero no de forma tan habitual. Ahora tenemos más confianza, más experiencia... El año pasado fue sorprendente la verdad".

Precisamente este cambio se puedo observar cuando el Cartagena redujo diferencias. El Almería no se metió atrás, sino que siguió con su juego y logró el tercer y definitivo tanto. "No tuvimos miedo a perder cuando encajamos ante el Cartagena, que en parte fue culpa nuestra por no cerrar. Al no ser un fallo garrafal, al equipo le afectó menos. Fue una prueba que se va a volver a dar, quiero ver a mi equipo en estas situaciones más veces".

Mañana viernes visita el Mediterráneo un Oviedo que empató ante el Lugo en la primera jornada. "Al Oviedo le ha pasado lo mismo esta semana que a nosotros el año pasado contra ellos. Jugaron un muy buen partido, empató porque el fútbol tiene estas cosas. Como no corramos como el otro día y seamos valientes, cualquiera de los 22 equipos te saca los colores. Si ante el Oviedo damos nuestro nivel, nos irá bien. Ellos son un equipo que juegan bien, solidario en defensa y que está bien organizado tácticamente".

Explica las capitanías del equipo Lazo portó el brazalete de capitán en Cartagena, a pesar de que el primer capitán, Fernando, estaba sobre el césped. El míster explicó el porqué de esta situación. "Fernando es el primer capitán, De la Hoz el segundo, Lazo el tercero y Villar el cuarto. El otro día lo llevó Lazo porque queremos que sea un jugador de campo. Vamos a intentar hablar y molestar poco al árbitro, que sólo se dirija el capitán".

A falta ya de pocos días para que se cierre el mercado, Rubi habló también de cómo está la situación en el Almería. "Estoy muy contento con los jugadores que tenemos, hay un gran grupo que se va a vaciar. Jóvenes con ganas de aprender y veteranos con ilusión, todos los que quieras. Podemos darle un punto más de experiencia al equipo, queremos acertar con el futbolista que venga a este grupo humano. No queremos que sea por dinero, sino para aportar".

"No hay que perder la humildad, sabiendo que tenemos calidad que puede marcar diferencias. ¿Que espero? Hacer una gran temporada, que se culmine con nuestro objetivo. Queda mucho todavía por delante", fue el último mensaje de Rubi, que previamente había emitido una queja: "Parece mentira que en Segunda los equipos pierdan jugadores cuando hay fechas internacionales. ¿Tengo que desear que mis jugadores no vayan con España? Es increíble. Nos llenamos la boca de decir que somos la mejor Liga y después se nos van jugadores".