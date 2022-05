Rubi: "No vamos a dejar escapar el ascenso"

Era partido complicado para conseguir declaraciones de míster y jugadores, puesto que se merecían celebrar la victoria ante el Sanse como Dios manda. Entre cántico y cántico, los protagonistas fueron atendiendo a la radio oficial del club, UDA Radio, con Carlos Felipe micrófono en mano, haciendo un auténtico trabajazo.

El míster fue el último en pasar por las ondas. UDA Radio se coló primero en el vestuario y después cogió a Rubi, tras la rueda de prensa. El catalán hacía el siguiente análisis del encuentro. "Partido complicado, mucho más de lo que ha marcado el luminoso. Primera parte igualada y hemos tenido la fortuna de adelantarnos. En la segunda parte hemos estado muy seguros, hemos marcado el segundo y aguantado. Victoria merecida. Es clave tanto marcar goles como dejar la portería a cero. Hemos acabado muy sólidos atrás y eso está claro que ayuda".

Sobre el inminente ascenso, no podía ocultar su felicidad. "En el deporte, hasta que no se cierra todo con las matemáticas, pueden pasar cosas. El mensaje es bueno, nos ha funcionado, pero sí que sabemos que no lo vamos a dejar escapar".

Hablan los protagonistas

Lazo dijo lo siguiente en los micrófonos de Gol TV, aún sobre el césped. "Tenemos el ascenso a un pasito, hay mucho trabajo detrás y la felicidad del equipo es grande. Si mañana podemos ser de Primera División, mejor. Si no lo intentaremos en casa ante nuestra afición. Es muy importante mantener la portería a cero como estamos haciendo porque arriba tenemos mucha calidad".

De la Hoz apuntó que "euforia tras un partido sufrido. Nos queda todavía trabajar porque hay que ganar un partido más. Defensivamente hemos estado muy sólidos y ala contra hemos matado. En la primera parte nos ha faltado tener un poco más el balón. Lo estamos celebrando, pero todavía no está. Estamos en Segunda, nos queda un partido para conseguirlo. No podemos tener una euforia excesiva, hay que dar un paso más. Hay que celebrarlo porque es una victoria importante".

Ely, central del Almería "Ha sido un gran gol, he conseguido desbloquear el partido y se lo dedico a mis compañeros y al míster. Tenemos un magnífico vestuario"

Samú indicó que "gran victoria, gran trabajo y ahora vamos a ganar un partido más para ser de Primera y buscar ser los campeones. Estamos cerca, pero tenemos que dar el último paso. Estoy con dolor, pero hago lo que tengo que hacer por el equipo. No necesitamos motivación, sabemos que debemos de darlo todo por el Almería".