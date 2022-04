Sadiq, al frente de la batalla de Huesca

Había que levantar la moral de la tropa y por ello Rubi confesó en rueda de prensa que Sadiq había vuelto y estaba en fenomenal estado para visitar El Alcoraz. Normalente el míster almeriense no da pistas, no dice ni 'mú' sobre el estado de sus jugadores o un posible once. Sin embargo, tras el chasco ante el Girona había que dar alguna buena noticia y la principal es que el nigeriano comandará el ataque indálico en la batalla de Huesca.

El 0-1 ante el Girona dolió mucho en la parroquia almeriense y en el vestuario. Se escaparon tres puntos importantísimos ante un rival directo, se cargó de vida al Valladolid y se cargó más si cabe el saco de la ansiedad. Rubi lleva avisando desde hace tiempo que esto va a ser así en estas últimas jornadas, que va a haber alegrías y bofetones en similar proporción. Por ello, el Almería viaja a Huesca dispuesto a sacar el pie del charco que pisó el pasado domingo.

El conjunto rojiblanco, además de Sadiq, recupera a otra pieza importante, cuya ausencia se notó mucho en el último partido. Samú Costa, tras su descanso por acumulación de tarjetas, volverá a darle brío y agresividad a la medular, a la zona de recuperación, precisamente en un partido en el que se necesita de carácter para no amilanarse en un estadio de mucha presión como es El Alcoraz. Luego, Rubi tiene las dudas de la disponibilidad de Largie Ramazani, con molestias en una rodilla por las que no estuvo en la convocatoria del anterior partido.

El equipo entrenó este sábado a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos antes del viaje hacia Huesca, que lo hace dispuesto a acabar con los 'vaivenes' del marcador con una victoria en los últimos cuatro partidos que lleva disputados. El Almería sabe que necesita la regularidad del Eibar para que el objetivo del ascenso se convierta en realidad.

El Huesca, un muro defensivo

Por su parte, el Huesca viene de encadenar dos triunfos seguidos, ante el Burgos y el Málaga, y con una nueva victoria podría acercarse un poco más a la zona de promoción de ascenso que ahora tiene a siete puntos, aunque desde hace algunas jornadas la plantilla se ha apuntado al consabido 'partido a partido'. El conjunto oscense presenta los mejores números defensivos de la categoría y desde la fortaleza atrás, espera seguir creciendo.

Para este encuentro el entrenador del Huesca seguirá teniendo las bajas del capitán, Jorge Pulido, y del extremo derecho David Ferreiro, que no se han entrenado en toda la semana por problemas físicos pero sí podrá contar con Andrei Ratiu tras su compromiso con la selección rumana.

Se sigue sin noticias del mediocentro nigeriano Kelechi Nwakali, apartado desde el mes de febrero por su retraso en la vuelta a Huesca después de participar con su selección en la Copa de Africa y al que se le abrió un expediente disciplinario.

No se presumen muchos cambios en el equipo que disputó la segunda parte ante el Málaga en la pasada jornada y tan solo se prevé la probable inclusión del lateral derecho Andrei Ratiu, tras volver de jugar con la selección rumana, y del delantero Dani Escriche.