Sin la presión de la competición, pero pegado al móvil para ver si recibe alguna llamada interesante después de su gran temporada en la UDA. Así afronta FF sus primeros días una vez que anunció su salida del Mediterráneo.

–¿Cómo le suena que le llame exmister?

–Hay que acostumbrarse a todo. Hemos cerrado un ciclo muy bonito y ahora hay que esperar a que comience uno nuevo.

–¿Qué hace estos días?

–Estamos organizando el cuerpo técnico, puesto que quiero formar un nuevo staff. También estoy pendiente del teléfono, son días para esto y cómo no, recopilando vídeos y datos de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de la temporada. Un poco de memoria de todo lo acontecido.

–¿Se ve raro el Mediterráneo desde fuera?

–La verdad es que no me he atrevido a ir [risas]. Tengo que a recoger algunas cosas, pero no me he atrevido a hacerlo. La semana que viene me pasaré.

–FF va a hacer la maleta irremediablemente, ¿le hace falta pasaporte o le vale con el DNI?

–No lo sé todavía, tenemos algún tema pendiente, pero estoy abierto ahora mismo a todo. Lo que sí tengo claro es que el proyecto que vaya a escoger me tiene que ilusionar. Si no, preferiré estar un tiempo parado a la búsqueda de nuevos retos.

–Dijo Fran que el proyecto no se iba a desmoronar con su salida.

–Creo que se ha creado una buena base de futbolistas que van a continuar y conocen ya el club. También va a haber más recursos económicos para hacer mejor plantilla. Ha habido un trabajo durante la temporada de la dirección deportiva y soy optimista al respecto.

–¿Un Almería que mire a Primera otra vez?

–Si nos ponemos como objetivo subir a Primera, creo que nos equivocaríamos. Esto es una competición durísima, muy difícil y hay que ser muy ambiciosos. Creo que el club y el equipo están ya preparados para dar un paso más, pero es que hay doce o catorce equipos para ascender y es realmente complicado. Una temporada tranquila como ésta sería bueno para el futuro.

–Se ha quedado a las puertas de la promoción de ascenso.

–Hemos estado tan cerca y tan lejos porque realmente no hemos pisado puestos de play off, aunque sí hemos estado cerca y hemos tenido tres o cuatro oportunidades para engancharnos. A día de hoy puedo decir que no nos ha llegado por diferentes circunstancias y porque había seis o siete equipos mejores.

–¿Se queda con esta temporada o con la salvación en Lugo?

–Creo que son momentos diferentes. Me quedo con ésta porque he sido más protagonista, el año pasado llegué para los últimos seis partidos y me adapté a lo que había, a cómo estaba el equipo en ese momento. Fue meritorio conseguir la salvación, la verdad, había mucho pesimismo.

–En el Anxo Carro salvó usted al club de un auténtico cataclismo.

–Yo no lo salvé, lo salvaron principalmente los jugadores. Entre todos lo conseguimos, fue importantísimo el apoyo de los doscientos aficionados que viajaron y todos los que se quedaron aquí animando. Yo puse mi granito de arena y lo único que hice es poner a los futbolistas que estaban más comprometidos en ese momento.

–Fran ha devuelto la paz social al Almería, la afición se ha reenganchado a su equipo.

–Hemos sentido muchísimo apoyo durante la temporada de todos los que han ido al estadio y sobre todo por la calle. Incluso una vez que nos quedamos sin opciones de play off, hemos tenido el agradecimiento de la gente. Sólo hace falta que todo el mundo se anime, la afición es importantísima para el Almería.

–¿Ha pensado en dar marcha atrás y quedarse?

–La duda siempre ha estado ahí, pero lo tenía claro. Conforme han pasado los días me he dado cuenta de que he tomado la decisión correcta.

–¿Qué busca ahora FF?

–Un nuevo reto, algo que me ilusione. Que apuesten por mí, por mi trabajo. Quiero seguir creciendo, tengo mucha ilusión.

–¿Está ya hecho para dar el salto a la máxima categoría?

–No, soy de pasos cortos, de afianzar lo que estoy aprendiendo. Para llegar a Primera siempre va a haber tiempo, soy un técnico joven, pero sí es cierto que mi ilusión es entrenar en Primera, puesto que es la única categoría que me falta.

–¿Qué va a hacer estas vacaciones?

–No lo sé aún. De las tres semanas que tengo, la primera la he usado para analizar la temporada, en la segunda quiero cerrar cosas, como si tengo que hacer mudanza, y en la tercera me gustaría irme con la familia.

–Recuerdos.

–El debut. Esa sensación del primer día de entrenamiento con el primer equipo, el entrar al vestuario, el dirigir a mi equipo era algo que había soñado. Hay muchos recuerdos más, como el último día en el estadio, yéndome con muy buenas sensaciones y con el cariño de la afición.

–¿Y del campo de tierra de Los Eucaliptos, o del césped artificial de la UAL o de los campillos de Tercera?

–Ha sido un camino muy largo y muy duro, yo no he sido futbolista y nada más termina mi formación, no tenía trabajo. Tuve que entrenar benjamín, alevín, infantil... subiendo de categorías. Estoy muy agradecido a toda la gente que me ayudó.

–¿Le hubiera gustado culminar el ascenso con el filial hace un par de temporadas [se marchó al primer equipo]?

–Eh... Me dieron la oportunidad del primer equipo, que es lo más máximo, y el filial se quedó en muy buenas manos, como las de Esteban. Me hubiera gustado celebrarlo con ellos, pero era el momento para los técnicos que estaban con ellos. Yo sí que celebré muchísimo lo conseguido en Lugo poco antes del ascenso del B.

–¿Y cuando vuelva al banquillo visitante?

–Será muy especial y emotivo. Últimamente me sorprendo porque me emociono demasiado, yo no sabía que era así; será la edad [sonríe]. Me emocionaré seguro porque en el club hay grandísimos profesionales, cada uno en su área. Los técnicos y los jugadores pasamos, pero el escudo, la afición y los profesionales siempre van a estar ahí.