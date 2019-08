El Almería de Turki Al-Sheikh se pone hoy a las 19:00 en marcha. Lo hace todavía con la plantilla a expensas de grandes cambios, pero con la ilusión que en la grada han despertado los petrodólares y, por ende, el nuevo proyecto. Todo es nuevo en el Mediterráneo y lo que ha faltado es tiempo para que Pedro Emanuel haya sido capaz de imponer su librillo entre sus jugadores.

El nuevo entrenador y su once son una incógnita. Sólo se sabe lo que advirtió ante los periodistas: le gusta presionar, recuperar el balón lo más rápido posible y salir al contraataque. Su último amistoso ante el Elche se resolvió con derrota (0-2), si bien el técnico dijo tener buenas sensaciones por lo expuesto. De ahí que surja la posibilidad de poner un once muy parecido al del entonces. Sí es cierto que se duda si Simón Moreno y Sekou estarán en esa primera alineación o si sólo será uno el jugador en punta.

Además, la llegada de jugadores como Balliu o Maras, que están físicamente para jugar pero sin el pase internacional para ser alineados, salvo que éste llegara en las próximas horas, impide ver un once que se aproxime a lo que pueda ser avanzada la competición.

El club ha informado que al mediodía se ha superado el número de abonados de la temporada pasada y se sueña con llegar a los 9.000

Enfrente, Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete, afronta su segunda campaña al frente de un equipo ambicioso que el curso pasado rozó el ascenso y que cayó en las eliminatorias ante el Mallorca. El catalán, cómo es habitual en él, no ha desvelado sus cartas y su primer once inicial será una incógnita, aunque sí se conoce que no podrá contar con su último fichaje, el centrocampista Eddy Silvestre, por molestias.

Por el mismo motivo, tampoco se ha desplazado a tierras andaluzas el delantero Acuña, que dejará sitio en la expedición al canterano Miguel Ángel, como también viajan el otro jugador del filial Fer Navarro y otro de los fichajes, el joven uruguayo Robert Ergas.