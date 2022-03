Rubi: “La primera parte ha sido surrealista”

El míster del Almería hizo la siguiente valoración del encuentro. “Esto es el fútbol, la palabra surrealista es la que mejor explica la primera parte. Penalti fallado, el rechace lo podemos meter, gol anulado, Fernando falla cuando está haciendo una gran temporada... Y encima en la segunda parte no hemos estado del todo bien. El balance es negativo cuando no se gana".

Sobre las lesiones, Rubi apuntó que "vamos a esperar, pero pinta mal lo de Iván, vamos a perderlo por tiempo. Sousa también ha pedido el cambio. Nos toca atravesar esta travesía de las lesiones", dijo el entrenador, al que no le gustó la pregunta de por qué Martos por Babic en el once titular: "Al jugar con dos delanteros, necesitábamos centrales rápidos, hemos visto datos físicos que no estaban del todo bien... Esta pregunta de por qué juega uno u otro no se hace tras el partido ante el Mirandes. El problema es que no te puedes ir sin marcar y encima 1-0 sin hacer nada el Zaragoza”.

Hablan los protagonistas

El capitán De la Hoz apuntó que "hemos tenido ocasiones de todos los colores pero el balón no ha querido entrar. Generamos, pero al final ya estuvimos entregados. Parece que nos ha mirado un tuerto, salimos a lesión por partido. Estaba Babic tocado, sale Iván y se lesiona también de gravedad".

Portillo, por su parte, dijo que "fuimos superiores en la primera parte, creamos muchas ocasiones y hoy Fernando ha cometido un fallo, pero siempre nos salva. No nos podemos quedar con eso, somos una piña y es el momento de estar todos juntos. Es complicado hacer un análisis del partidos. Estuvimos muy bien en la primera parte y en la segunda sí que es cierto que estuvimos más precipitados".