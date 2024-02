El tractor de Melero

En la tormenta perfecta en la que se encuentra la UD Almería no hay jornada sin polémica. La resaca del empate ante el Athletic Club no iba a ser menos. En la era de las redes sociales los futbolistas tienen un potente altavoz para lanzar mensajes que unas veces son bien recibidos entre los seguidores y otras generan bastante controversia. Es lo que ocurría este martes con una publicación de Gonzalo Melero en su cuenta de Instagram ironizando sobre las críticas de no pocos aficionados rojiblancos al término del choque ante el conjunto vizcaíno comparándolo con un tractor.

"Apoyando la huelga de..." escribía el jugador madrileño (casado con la periodista Lucía Villalón) acompañando el mensaje con una serie de emoticonos de un tractor. Al poco tiempo de hacerlo y ante la avalancha de comentarios negativos de simpatizantes optaba por eliminar dicha publicación, lo cual no evitaba que durante las siguientes horas fuera la 'comidilla' de ese patio de vecinos que es X.

Melero inició el choque ante el Athletic en el banquillo de suplentes tras ser titular la última jornada en Mestalla, donde falló un gol cantado tras haber robado el balón que posibilitó la transición en la que acabaría errando. Conviene revisar la jugada al completo porque le pone mucha fe a la acción aguantando la carrera desde la línea de medios. Ante los de Valverde saltó al terreno de juego al poco de arrancar la segunda mitad debido a la repentina gastroenteritis de Lopy y lo cierto es que participó activamente en los contragolpes que intentó el equipo jugando en inferioridad desde la expulsión de Ramazani pese a no ser su punto fuerte.

Tanto es así que de sus botas nació la clara ocasión de la que dispuso Marezi a falta de un minuto para el final del tiempo reglamentario y que el delantero serbio mandaba a la cruceta en la que pudo ser la primera victoria de la temporada, quedándose finalmente en un lamento más. Así es la vida del futbolista, de la gloria a la decepción por un balón al palo. Melero concluía el partido exhausto, tendido sobre el césped del Power Horse por el esfuerzo realizado con una pieza menos.

El jugador no atraviesa su mejor momento por la situación colectiva y la suya particular, trufada de lesiones y recaídas desde su fichaje por la UDA que no han acabado de permitirle ofrecer su mejor versión salvo en contadas ocasiones, sobre todo a las órdenes de Rubi, quien conoce mejor sus cualidades desde que lo tuvo en el Huesca. Al término del partido, de hecho, llegaba a quejarse por jugar más por el exterior que como interior, si bien acepta el rol que le concede Garitano. En el actual plantel rojiblanco se da la circunstancia de que es junto con su compañero Marc Pubill el único que ya conoce en carne propia la acumulación de 27 jornadas sin ganar. Lo hizo cuando ambos militaban en el Levante en la campaña 2021-2022, si bien Pubill no participó del inicio de la mala racha, ya que no estaba en el plantel de la 2020-2021 (se prolongó entre abril de 2021 y enero de 2022). Entonces el conjunto granota encadenó también el mismo número de jonadas sin lograr un triunfo, algo que ahora podría empeorar en caso de no ganar el domingo en Granada.