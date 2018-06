Lucía Peregrín representará a Almería en Miss Grand España

Es la nueva guapa de Almería. Lucía Peregrín ganó el certamen provincial y representará a esta tierra en la gala del Miss Grand España 2018. La joven explica a Diario de Almería algunas de las claves de su vocación por el mundo de la moda.

La joven con 24 años y 1,72 metros de altura viajará el 26 de junio en Carmona, Sevilla para participar en las preliminares, el 29 de junio, y si hay suerte en la gran final, el 30. "Estoy muy contenta porque estará Miss Grand International 2017, María José Loral, y la vicepresidenta de Miss Grand Internacional, Teresa Visechut", asegura.

Peregrín explica cómo nace su interés por el mundo de la moda: "Un día buscando desfiles en Google me salió una chica llamada Andrea de Cozar y resulta que era Miss Grand España 2015 y compitió en el certamen internacional y fue amor a primera vista con el certamen. Desde ese momento me dije: Voy a prepararme e intentar conseguir esa enorme experiencia de convertirme Miss Gran España 2018. Me ha interesado mucho los valores del concurso con el título Stop the War and Violence".

La joven explica su preparación para el certamen: "Desde el mes de noviembre estoy formándome en clases de pasarela, protocolo, deportivas, psicológicas..., Nunca pensé que sería tan dura mi formación. Tengo unos preparadores bastantes exigentes. Esto me obliga a darlo todo por el todo y ponerme a la altura de ellos. Lo más duro ha sido el deporte. Cuento como preparador físico al exjugador de Unicaja Almería, Gustavo Valderrama. Día a día desde muy temprano me forma físicamente. También hay que sumarle el aprendizaje del inglés".

La modelo señala sus bondades y puntos débiles: "Soy una mujer llena de carisma y humanitaria. Además, destacaría la elegancia, la oportunidad, la fuerza y el valor. Mis principales fallos son que me autocrítico uy que soy muy directa".

La joven es auxiliar de veterinaria y le gustaría crear una reserva con zonas verdes donde incluir todo tipo de especies: "En mi tiempo libre busco un refugio a todo animal que encuentro y trato que donde esté viviendo, le den el respeto que se merece. Además, disfruto cuando mi padre toca para mí y le bailo con pasión el arte del flamenco".

La joven asegura que hay que cambiar algunos conceptos en el mundo de la moda: "Debe evolucionar y no estancarse. Tenemos que cambiar los estereotipos de la mujer perfecta. Considero que todos somos diferentes y especiales con lo que el Universo nos dio. Así que adiós al canon de la belleza obligatoria".

Sobre el sector en la provincia, la joven también tiene su propia opinión: "Almería y su moda están anticuados. No se le dan oportunidades a las nuevas agencias que tienen ideas nuevas y diferentes para ayudar al crecimiento de los diseñadores, profesionales en el mundo de las artes, y que además fortalecería el crecimiento económico y turismo en la provincia".