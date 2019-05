Emocionante y familiar pregón lleno de Rocío de José Leyva a su Hermandad de Almería

A falta de 20 días para la Misa de Romeros y la Salida de Carretas de la Hermandad del Rocío de Almería, este mediodía el Teatro Apolo de la Ciudad de inundó de peinetas, flores y mantones. De sonidos de gaita y tamboril, de sevillanas y de vestidos de gitana para disfrutar del XXXIV Pregón Rociero de la corporación de gloria. Una exaltación que ha tenido el honor de pronunciar el actual secretario, José Leyva Cuesta, dando una lección de Rocío y de amor férreo a la Blanca Paloma, su Madre, a todos los asistentes.

A las doce de la tarde comenzó este acto que puso el broche de oro a una intensa semana en la cual se presentó el cartel y que continuó con el Solemne Triduo que acabó ayer sábado. Como viene ocurriendo en los últimos años, el evento arrancó con el rezo del Ángelus a cargo del actual vocal de Cultos y Hermano Mayor entrante, Carlos Salvador Hidalgo. Fue acompañado por el tamborilero Miguel Ángel Plaza.

Tras ello tomó la palabra el mantenedor para esta ocasión, Luis Criado del Águila, quien cumplió sin duda como titular y no como suplente -como él mismo indicó en tono chistoso- de Alfredo Casas, mantenedor en los últimos años de este acto. Después de los saludos protocolarios presentó al Coro de la Hermandad, quien abrió la cita con la primera parte de su actuación, titulada 'Traslado'. En ella, dirigidos por su director Jesús Alonso Siles, interpretó los temas 'Dime tú', 'Después de siete años', 'Me atrevo' y 'Va de Pastora'.

Nuevamente Luis Criado cogió el micrófono para cederle, en esta ocasión, a María Encarnación Leyva Cuesta, presentadora del pregonero y hermana del mismo. La delegada en Almería de la ONG Movimiento por la Paz el desarme y la Libertad comenzó su intervención contando una anécdota del pregonero en torno a la Virgen del Rocío. Continuó recordando a sus padres y concluyó la presentación tras hacer un repaso por su trayectoria, con un caluroso aplauso y un fundido abrazo con su hermano.

Aun visiblemente emocionado por el momento, arrancó José Leyva Cuesta su pregón con verso y prosa a su hermandad. "No hay cura ni lamento ni mayor alegría que te vengas para el Rocío y que te vengas con Almería". Después de los protocolarios saludos y de agradecer a su hermana por tan emotiva presentación, prosiguió Pepe o Pepillo, como se le conoce entre los amigos, hablando de los inicios de la hermandad en el año 1983 con Ángel Sáez. Hizo un guiño al actual cambio de sede de la corporación a la calle Murcia tras recordar la primera, en la Avenida Montserrat, y la que durante más de 30 años ha sido casa de Almería en la calle Juan Lirola. Del mismo modo, tuvo tiempo Leyva para recordar a todos los rocieros que han pasado por la corporación durante estos más 35 años desde que comenzó a colmarse la misma. Incluso tuvo tiempo en esta primera parte del pregón para recordar a las casas de 'Los Martinelas', 'Al Alba de Doñana, 'Sones del Alma' o 'El Ático de Ajolí' tras hacer referencia a cómo ha crecido la hermandad durante todos estos años, cuando antiguamente eran familias y en la actualidad son bastantes las casas de gente de Almería en la aldea reivindicando a los mayores este crecimiento para mirar siempre hacia adelante y no tanto al pasado. "Si hasta el alcalde -que acudió al acto-, montó una casa en El Rocío en el mes de noviembre", indicó entre risas y los primeros aplausos.

También recordó el pregonero su vinculación con la Hermandad del Rocío Cádiz, a través de Antonio. Y del mismo modo describió varias anécdotas de las tantísimas que, a buen seguro, puede describir este rociero de pro de la hermandad almeriense como cuando sangró por la nariz y no encontraba a sus padres. "Me fui al Santuario y allí, mirando a la Virgen, se me salieron los dos algodones que me puse en la nariz y ya no sangraba", argumentó Leyva. Se acordó también de sus padres, quienes le inculcaron la semilla rociera. "Mi padre está en la Casa de Hermandad y mi madre, como sabéis, en la carreta", dijo.

"La hermandad hoy en día es familia de familias de familias de sangre", siguió reivindicando el actual secretario de la corporación. "Es la familia que se elige ya que somos nosotros quienes tenemos la capacidad de decisión. Yo elijo a toda la hermandad, sin discreción, porque la Virgen así lo quiso en mi", relató. "Mi padre confiaba en que antes o después la cruz de cada uno conseguiría sacar la bondad de todos vosotros, y así fue", dijo Leyva al recordar aquel año en el que la hermandad cumplió su XXV Aniversario y en el que su padre fue llamado a las Marismas eternas. "Por muchos palos que recibamos, siempre podemos elegir. Elijamos ser amor", finalizó en esta parte del pregón, tras la cual recibió otro caluroso aplauso del público asistente.

Y por último, el pregonero habló de esta Romería de 2019 que ya asoma por la esquina relatando que hace una semana, Miguel Revueltas presentó el cartel y que en estos días tanto tesorería, como albaceas y como los diputados de cultos intensifican su trabajo para que todo esté a punto. "Desde secretaría hemos enviado ya todos los permisos y papeles y os anuncio que este año ya hemos comunicado a la Hermandad Matriz que Almería hará su camino junto a Santander, la Prehermandad de El Ejido y la Hermandad de Roquetas de Mar, que os digo también, ha solicitado que Almería sea su Madrina", indicó Leyva tras lo cual volvieron a romper en aplausos todos los rocieros presentes en el acto.

En tono jocoso habló Leyva de todo lo que cualquier rociero debe de preparar durante estos días con la ropa, chismes y hasta con la comida. Y desde siguió mezclando versos y prosas salidas de su pluma para contar la Salida de Carretas de este año, cuya primera parada será en Aguadulce con los rocieros de Roquetas de Mar. Continuó haciendo su particular camino con el viaje hacia Benacazón, recordando también a Málaga, "primera hermandad con la que caminamos" y a Jaén. "Almeriense, peregrino, tu que vas a verla a Ella, dile que Benacazón dejó en mi su huella clavada a fuego en mi corazón", narró emocionado. Desde allí hasta Aznalcácar, pasando por el Quema "donde nuestro Jesús Zapata realizó una gran acción y hasta salió en el programa Gente Maravillosa de Canal Sur". Recordó el paso por Villamanrique y el inicio de la Raya Real, "donde hasta se te cuela Jaén". Se detuvo en esa entrada por el puente del Ajolí, donde se entremezcla la emoción de todos los que han hecho el camino y de aquellos que acuden al puente a ver la entrada de la hermandad, los cuales "sienten envidia sana por no poder haber hecho el camino dicho año".

Desde ahí hasta que entra la carreta en la casa de hermandad, "tras la cual comienza verdaderamente la Romería", explicó Leyva. El viernes hay que acompañar a Garrucha, que hará por primera vez su presentación como hermandad filial y que "realizará su primer Camino desde el mismo sitio desde donde salió Almería hace 31 años", matizó el pregonero. "El sábado es día para estar con Ella y para hacer nuestra presentación, y por la noche es momento de visitar a unos amigos y a otros". El domingo es momento para recordar cómo hace 100 años, en el mismo Real, fue coronada la Reina de las Marismas. "Y no menos importante es el Rosario, que a mí personalmente me encanta, en el cual hablamos y rezamos sentados con nuestros hermanos antes de la salida de Ella". Tras describir cómo vive el pregonero su noche de Pentecostés recordó cuando la Virgen llega a La Palma, donde paraba Almería, su salva con Cádiz "que me ganó de por vida" y su llegada a Almería, donde el Simpecado de malla verde y de oro recibe a la Blanca Paloma. Tras deshacerse en elogios y versos el pregonero en este momento en el que parece que el tiempo se para, concluyó su pregón no sin antes recordara: "Son mi orgullo y mi osadía. Son mis hermanos, mi gente y por ellos moriría. Viva por siempre la Fe rociera, con medalla de Almería, he dicho".

Un caluroso aplauso precedió la entrega de recuerdos tanto al pregonero como a su presentadora. También quiso la hermandad tener un detalle con Francisco López Ramón, 'Paco el boyero', que lleva 30 años poniendo sus bueyes a disposición de la hermandad en cada salida de Carretas. Y también con Felipe Gómez, tesorero de la corporación durante muchos años. El Hermano Mayor saliente, Juan Salvador, obsequió de igual modo al mantenedor del acto, Luis Criado, después de pronunciar unas palabras de agradecimiento cuando su mandato llega a su fin tras la celebración de esta Romería en la que se hará el cambio de poderes. "Deseo toda la suerte del mundo a Carlos, a mi hijo, en esta próxima legislatura", indicó. El acto concluyó con la segunda parte de la actuación del coro titulada 'Romería'. En esta, interpretaron los temas 'Qué misterio llevará', 'Pastora de Almonte' y 'Salve'. El último tema, el 'Himno del Centenario de la Coronación Canónica' fue interpretado por el coro junto al coro infantil de la hermandad, Con ello se puso el punto y final a un gran y maravilloso acto que, por cierto, contó un decorado basado en uno de los arcos que se instalarán este año en El Rocío y en Almonte con motivo del traslado.