La pequeña Carmela probará una mano impresa en 3D la próxima primavera

Los padres de la pequeña Carmela, Raquel Pérez y Antonio López, siguen en su lucha incesante hacia una vida mejor para su hija. La ONG Ayúdame 3D, que elabora brazos impresos, se puso en contacto con la familia para prestar su colaboración y ya están trabajando para dar los primeros pasos.

Su madre explicaba a Diario de Almería que Carmela no tiene operación porque no tiene nada más allá de su muñeca, no hay principio de cartílago ni de hueso, por lo que necesita que la mano “lleve sensores, porque ella no podría articularla con una realizada en 3D porque tampoco tendría dónde engancharla. Ese es el problema que creo que hay. Las mutuas sí cubren las manos biónicas”.

Aunque no saben cómo funcionarán la mano impresa en 3D “vamos a intentarlo a partir de los dos años y medio. Va a ser la más pequeña que van a hacer. No es lo mismo que el sistema biónico porque estas manos funcionan con los movimientos de codo. Ahora todavía no es conveniente ponérselo porque no es consciente y se lo va a tomar como un juego. Para primavera, está previsto que se la pongamos, pero Carmela tendrá que trabajar más con su fisioterapeuta para que pueda utilizarla”.

Pérez apunta que, aunque van a ponerle esta prótesis, “voy a seguir luchando para conseguir que mi hija pueda tener la mano biónica. Tenemos una muy buena Seguridad Social, pero hay cosas de las que carece y se tiene que saber”.