La alta resistencia del tomate frente al rugoso, una prioridad para Rijk Zwaan

¿Qué parámetros miden la alta resistencia?

“Alta resistencia te da una garantía que en ambientes de presión alta de virus y condiciones climáticas estresantes de altas temperaturas, vas a poder seguir produciendo y te permite que no haya síntomas en planta, hoja o frutos. Y si hay alguno porque la planta esté muy estresada, que el porcentaje de síntomas sea muy pequeño. Hablar de que no va a tener ningún síntoma es hablar de inmunidad y de lo que estamos hablando es de variedades resistentes”, indicaba Manuel Hernández, que explica que el virus del rugoso poco a poco va entrando con notoriedad en la provincia almeriense: “Cada campaña va entrando según la zona. De una campaña a otra, la incidencia se va incrementando. No sabría qué número de hectáreas o qué porcentaje, pero sí que hay más cantidad de virus”.