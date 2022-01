Absuelto en Almería un hombre denunciado por su novia tras darle un supuesto "bofetón"

Una juez de Almería ha absuelto a un hombre que se enfrentaba a nueve meses de prisión por presuntamente propinar un bofetón a su pareja.

La sentencia señala que el pasado 6 de octubre la novia del acusado denunció ante la Guardia Civil que esa mañana éste le había propinado una bofetada, “amenazándola de muerte si no se alejaba de él”, en la localidad nijareña de Campohermoso.

Sin embargo, para la juez no han quedado acreditado que esto pasase. Señala que el hombre, representado por el abogado Nabil El Meknassi Barnosi, negó en todo momento la imputación y afirmó que no había visto a su pareja desde tres días antes de la supuesta agresión, así como que le había manifestado a la mujer que no podía volver con ella, que se buscara una casa y él se haría cargo de los gastos de sus hijos.

Añadió que ella sí quería regresar, que lo había denunciado por este motivo y para conseguir los papeles de residencia, y que en la mañana del supuesto bofetón estaba en Mojácar con un amigo. La mujer manifestó, por su parte, que la agredió ante sus dos hijos pequeños.

El agente que recogió la denuncia aseguró haberla visto “bastante tranquila” y que no apreció marca alguna de la agresión, por lo que le dijo que fuera al médico. Precisamente, la juez apunta que el parte médico aportado por la mujer indica que ésta no presenta lesiones físicas, por lo que ante las “dudas” sobre estos hechos, sigue el principio “in dubio pro reo”, y absuelve al acusado.