"Con la alianza de Moreno y Feijóo, no habrá nadie que venga a ponernos zancadillas"

- Recta final de la campaña, ¿qué sensaciones te deja el contacto con los almerienses en la calle?

- La gente en Almería quiere cambio y quiere un cambio moderado y que sea con la misma centralidad que ha traído el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Ha sido un antes y un después para la comunidad. Los almerienses nos animan mucho y hay quién incluso nos ha dicho que no va a utilizar el voto por correo porque quieren ir personalmente a votar. En la calle hay mucha ilusión para que llegue Alberto Núñez Feijóo al Gobierno.

- ¿Qué argumentos en clave provincial expone el PP para pedir el voto en Almería?

- Pues lo primero es que nosotros somos un partido creíble. En estos cuatro años y medio de gobierno en Andalucía con las políticas del PP hemos desbloqueado proyectos que llevaban décadas paralizados como la Autovía del Almanzora, el Conservatorio de Danza, el desdoblamiento de la Vera-Garrucha y la circunvalación de Berja, etc. Tenemos una credibilidad en la Junta que la gente ha podido palpar, sin excusas ni pandemia, no se ha paralizado ni una sola obra y saben que en el Gobierno de España haremos lo mismo. Y eso contrasta con lo que han visto en los últimos años, muchas portadas y anuncios pero no se han visto esos proyectos importantes que necesita Almería. La provincia hoy no tiene más agua ni más carreteras ni más trenes que en 2018. Los ciudadanos saben que el PP va a desbloquear estas grandes obras y también saben lo importante que es tener una alianza de Alberto Nuñez Feijóo y Juanma Moreno luchando por los mismos proyectos y las mismas prioridades para Almería. Y en Almería son 63 ayuntamientos y la Diputación y todos comparten un programa, ese es el compromiso mayúsculo que adquiere el PP con la provincia, no habrá nadie que no empuje y venga a poner zancadillas porque vamos a estar todos a una.

- El resultado de las municipales y las últimas encuestas empujan a un triunfalismo que puede ser contraproducente. ¿Aspira el PP su mejor resultado en Almería?

- Las encuestas dicen que Feijóo va a ser el presidente de todos los españoles, pero para que eso ocurra esas personas a las que han preguntado y a las que no tienen que ir a votar el domingo. Ya se encargó Pedro Sánchez de buscar una fecha complicada para evitarlo, en verano con altas temperaturas y vacaciones, por eso sería un grave error caer en triunfalismos. El partido se juega el 23 de julio y apelamos a la responsabilidad de todos los almerienses porque cada voto cuenta y todos serán necesarios para conseguir una mayoría amplia y suficiente del PP que es lo que más le interesa a Almería.

- El PP no tiene buen cartel con la Alta Velocidad en Almería de la etapa de Rajoy en la que se tapiaron túneles. ¿Hay garantías de que no habrá más demoras si gobiernan a partir del domingo?

- Va a ser una prioridad máxima para el Gobierno de Feijóo. Vamos a coger el testigo del último año del entonces ministro Íñigo de la Serna cuando planificó todas las actuaciones y venía cada tres meses a la provincia a supervisar los avances y darle la cara a los almerienses. Con el Gobierno del PP se quedaron todos los proyectos preparados, la financiación comprometida por anualidades y presupuesto en 2018. Se quedó todo hecho con un horizonte de 2023. Por mucho que nos digan, el sanchismo no ha priorizado las obras del AVE y los porcejantes de ejecución han sido terribles. En 2020 un 10%, en 2021 un 8% y en los cinco últimos está en el 18%. Es decir, de cada cien euros que han anunciado en inversiones para las obras han llegado 18. Mucha propaganda y poca gestión, hemos desaprovechado un tiempo precioso para avanzar más. Ábalos en sus primeras visitas nos dijo que iba a estar en 2023, pero sus retrasos y falta de voluntad hizo que tuvieran que retrasar la finalización tres años porque no habían hecho su trabajo.

- Más desalación y menos trasvases en la hoja de ruta que se marcó este Gobierno. ¿Están de acuerdo con las políticas hídricas de los últimos años?

- Si están apostando por la desalación como dicen, ¿qué han hecho en estos cinco años para acabar con el déficit hídrico de Almería? El Gobierno de Sánchez ni ha ampliado la desaladora de Carboneras, ni la del Campo de Dalías, ni han mejorado el precio inaccesible que tiene el agua desalada para nuestros regantes y agricultores. Lo único que ha hecho el PSOE en temas de agua fue construir una desaladora en el cauce de un río que destrozó una inundación cuando no estaba ni inaugurada. La del Bajo Almanzora es la única infraestructura del socialismo en esta provincia. Cuando estaba gobernando el PP se construyó la de Almería, la del Poniente, la de Carboneras, el trasvase del Negratín y potenció el del Tajo-Segura e inició el del Ebro que luego enterró Zapatero una vez comenzadas las obras y garantizada la financiación de 4.000 millones de euros para construirlo. En esta legislatura han hecho lo mismo que con el AVE, prometer y prometer inversiones en regadíos a través de Acuamed y de 92 millones que anunciaron sólo se han ejecutado 13,5, un 14%. Han estirado demasiado el chicle de la mentira y por eso los almerienses tienen ganas de cambio.

- Si alguien sabe lo que es estar a disposición del partido es Maribel Sánchez. ¿Espera tener continuidad en el Congreso?

- Pues los militares me entenderán perfectamente por eso de que estamos a las órdenes de nuestros mandos cuando nos cambian de destino. Yo les dije me voy dónde y cuándo digáis, pero que estoy bien en Sevilla. Decidieron que me necesitaban en Madrid y me sentí muy afortunada dentro de este reto permanente que supone para mí la política. Es un honor que confíen en mi proyectos tan ilusionantes y bonitos como estar al frente de una candidatura al Congreso en el que no había estado. Encabezar una lista de personas tan preparadas y tan conocedoras de Almería como mis compañeros es un privilegio. He estado en el Senado, en el Parlamento y en la Junta, pero también te digo que el cargo que más te agarra al territorio fue el de concejal en el Ayuntamiento de Huércal-Overa entre 2011 y 2017. No hay mayor veneno de la política en vena que cuando miras a tus vecinos a los ojos y sabes que con tu trabajo eres capaz de solucionar sus problemas y hacer su vida mejor.

- Siendo portavoz del PP andaluz desapareció su apellido Sánchez y se quedó como Maribel Torregrosa. ¿Lo recuperará si desbancan a Sánchez?

- No fue por Pedro Sánchez. Te voy a ser sincera. Mi padre es un encanto y me perdona. Pero el político de la familia es mi abuelo materno, el Torregrosa, que tiene 92 años. Me sigue desde el principio y está siempre muy pendiente y para mí es un homenaje porque está muy enganchado a lo que hacemos, vive y disfruta la política, está muy orgulloso de su nieta y creo que le así doy días de vida.

- ¿Tendrán líneas rojas si gobiernan con Vox?

- En Andalucía en 2018 se llegó a un acuerdo para que gobernara Juanma Moreno y los andaluces no han perdido ningún derecho, sino todo lo contrario, han sumado. Nos dieron la primera mayoría suficiente de la historia sin que el PP haya renunciado, y nunca lo hará, a ninguno de sus valores y principios. Tenemos un compromiso con la centralidad y moderación en esta comunidad y se hará lo mismo con el Gobierno de España. Y vamos a sumar los votos de todos los que en su día votaron al socialismo del que hoy se avergüenzan. El sanchismo es hoy extrema izquierda y ha sentado a Podemos en cinco ministerios. Ellos son los que no tienen líneas rojas.