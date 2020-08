Los Coloraos ayer y hoy. Hechos que realmente no fueron así

Se celebró recientemente el 196 aniversario del fusilamiento en Almería de los liberales Coloraos, así conocidos por el color de sus casacas inglesas, que intentaron la toma de la ciudad almeriense; fueron expedicionarios liberales, o simplemente personas reclutadas en Gibraltar entre los allí refugiados, unos contrabandistas y otros huidos del absolutismo imperante en España después de la Invasión de los franceses Cien Mil Hijos de San Luis. Se siguen afirmando cuestiones que no corresponden a los hechos realmente ocurridos en la época… se afirma una y otra vez que los Coloraos llegaron a las costas de Almería en Agosto de 1824 con la intención de reimplantar la Constitución en España, sistema constitucional de 1812, cuestión que no fue REAL… la mencionada Constitución ya fue abolida en dos ocasiones por el Monarca Fernando VII, al volver de su destierro en Francia en 1814, después de la larga y sangrienta Guerra de la Independencia, cuando el Rey Fernando consideró que no era de su voluntad acatar una Constitución que limitaba sus poderes y contaba el Rey con el apoyo de amplios sectores militares, sociales y políticos de su tiempo, mediante el Manifiesto de los Persas volvía al sistema Absolutista, tienen que partir al destierro numerosos constitucionalistas, otros, caso de José Martín “El Empecinado”, en rebeldía contra el Rey, desgraciadamente encuentran la muerte.

Posteriormente, tras el levantamiento de Riego en tierras de Cádiz, 1820,se proclama la Constitución de 1812, contando con el apoyo de un ejército de 16.000 soldados españoles, apoyo impuesto por los Jefes militares sublevados, ejército que debían partir hacia las Américas continentales en Guerra contra España, también contaron los sublevados con ayuda de norteamericanos, con el lema “América para los americanos” –pero quienes la descubrieron, conquistaron, pusieron en producción sus tierras y minas, levantaron ciudades, universidades, catedrales, fueron los españoles con mil peligros y riesgos de sus vidas-, también la política inglesa, con su masonería, sería muy traidora en sus tratados de amistad con España tras la Guerra Peninsular contra el francés, o de la Independencia, apoyaron los norteamericanos e ingleses a los insurgentes americanos, con la idea de adueñarse de parte de nuestras tierras (durante años he investigado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid –el mejor del mundo para cuestiones hispanistas-, Inglaterra deseaba ganancias territoriales españolas, en la Península o en América, ansiaba CUBA, aunque lo que realmente conseguiría sería su enriquecimiento comercial en las nuevas naciones dejadas forzosamente por la vencida y muy traicionada España, económicamente ganaba con la desgracia española, REALMENTE ESE ERA SU LIBERALISMO POLÍTICO); en tierra americanas combatía con valor el General Morillo desde 1815 y precisaba de refuerzos para mantener bajo pabellón español gran parte de aquel territorio que había sido de España durante más de 300 años.

Tras el triunfo de Riego se implantó el sistema constitucional de 1812 en España, el envío de tropas españolas a las Américas no se realizó, los políticos liberales ordenaron al españolista General Morillo pactar la rendición con Simón Bolívar, cuando Morillo anteriormente había vencido al independentista General Miranda… desde entonces las Américas, irremediablemente para los intereses de los españoles, se perderían –NO DIGO LOS INTERESES DEL ABSOLUTISMO DE FERNANDO VII, AFIRMO QUE FUE CONTRA LOS INTERESES DE LA INMENSA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES, YA QUE MUCHOS ESPAÑOLES DE A PIE, ENTRE ELLOS MUCHOS ALMERIENSES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL QUE ESCRIBE Y MI AÑORADO PADRE, FUIMOS EMIGRANTES EN AMÉRICA, lo fui en épocas de 1950 en la Argentina y en los primeros años de los 2000, como Catedrático de Instituto Español, en Bogotá-. El Rey Fernando VII era contrario al sistema constitucional, cuya implantación por el levantamiento de Riego, sería causante, como una y otra vez exponían los Gobiernos españoles tras 1823 y restituido el Gobierno absolutista, de la perdida de las Américas. España entonces mantenía la postura de mantenerse en América, desgraciadamente en diciembre de 1824 se produciría la derrota españolista en Ayacucho con la pérdida del Perú… pero anteriormente a Agosto de 1824, desembarco de los Coloraos en Almería, ya los Colombianos atacaban las costas y navíos de España en nuestra Península, había acuerdos de diversos capitanes de barcos colombianos en aguas del Estrecho de Gibraltar con autoridades del Gobierno liberal español en mayo de 1824, también llegaba a acuerdos el Gobierno liberal en Londres de Francisco Espoz y Mina, Dictador Supremo del Gobierno Liberal Español, con autoridades inglesas y colombianas en Londres, contrarios esos tratados a los intereses de España, mientras los barcos de guerra colombianos atacaban a los navíos comerciales de España cerca de Cádiz en Julio de 1824 (todo ello se encuentra documentado en numerosos legajos del Archivo Históricos Nacional, que estudié durante años). La gran oleada de ataques colombianos a costas y navíos de España fue en 1826, con más de 12 buques contra España.

La Constitución ya fue abolida en dos ocasiones por el Monarca Fernando VII

Los Coloraos cuando desembarcaron en Almería gritaron ¡VIVA RIEGO!, ¡VIVA LA LIBERTAD!, nunca ¡VIVA LA CONSTITUCIÓN!, lo tenían prohibido por el General Francisco Espoz y Mina, Jefe Supremo del Gobierno Liberal, que deseaba que tras el triunfo del rompimiento, desembarco en Almería, se proclamase una REPÚBLICA AL ESTILO DE LA MEJICANA, nunca la Constitución, la de 1812 era monárquica y deseaba la Jerarquía liberal el exterminio de Fernando VII y la familia Real, seguimos declaraciones del General Iglesias, Comandante Santos y del Oficial Bustamante Fondevila. Luego que los Coloraos deseaba restablecer la CONSTITUCIÓN en Almería resulta totalmente FALSO. Se endulza la historia con mentiras. Tras la derrota sufrida en Almería por los expedicionarios Coloraos venidos de Gibraltar, ayudados por contrabandistas – gentes de mal vivir-, con paisanaje del Río Andarax y pueblos cercanos, retrocedieron hacia Benhadux y Rioja, fueron hechos unos 90 prisioneros, de ellos 31 expedicionarios, por los realistas; presos en Rioja y después en el Cuartel de Misericordia de Almería, FUERON JUZGADOS EN ALMERÍA, la Comisión la formaron el Gobernador Pírez Feliu, el Comandante de Marina Antonio Leal de Ibarra, Auditor Rodríguez Remacha, Juez Escalante; se decretó pena de muerte para 22 de los encausados expedicionarios y 4 sufrieron carrera de baquetas. Fueron Juzgados según las leyes de la época, dictadas por el Ministro de Justicia Calomarde, durísimas contra los que se levantasen con armas contra el Rey, TUVIERON JUICIO PREVIO, no como se está escribiendo recientemente que fueron fusilados sin ser juzgados. Fueron lamentable los fusilamientos del 24-8-1824 y otros posteriores, pero de haber existido éxito por parte de los asaltantes el 16-8-1824 y hubiesen tomado Almería, puede que ese 16 de agosto fuese un día de luto en nuestra ciudad, por el SACO DE ALMERÍA; como decía el Teniente Coronel, mártir liberal, Juan Lluhg, los planes que traían contra Almería eran sangrientos (AHN. Estado, leg. 5625); los 400 contrabandista eran muy mala compañía para los liberales. Algunos Coloraos era simples mercenarios.