Condenado por dejar una foto de su hijo con un corazón negro en el coche de su exmujer

Una juez de Almería ha condenado a un hombre que ignoró una orden de alejamiento para dejar una fotografía con un corazón negro en el vehículo de la que había sido su esposa, contactando además a través de Facebook pese a conocer que no podía hacerlo.

La sentencia señala que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería impuso al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros respecto de su expareja durante un periodo de 16 meses el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, con "ánimo de incumplir la pena impuesta", durante la tarde del 3 de diciembre del año pasado dejó en el parabrisas del coche de su exmujer una foto de carnet del hijo de ambos, en cuyo reverso había dibujado un corazón negro.

Durante la noche del 5 de diciembre envió dos mensajes a la víctima a través de Facebook, en los que instaba a ésta a retirar la "denuncia falsa" que le había puesto porque no era un "maltratador"; añadiendo, entre otros, que no le había pagado la manutención del niño porque no tenía número de cuenta.

El hombre reconoció durante la vista oral haber contactado por esta red social y el contenido de sus mensajes, añadiendo que lo "hizo sin mala intención" a pesar de creer que lo iban a denunciar, aunque no admitió haber colocado la foto en el automóvil.

La víctima, por el contrario, declaró que había encontrado esta foto con un corazón negro dibujado en el reverso entre las letras "Negro tu corazón", aportando dicha imagen como prueba.

Por estos hechos, el hombre ha sido condenado a nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.