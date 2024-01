Exoneran a un vecino de Almería de 45.971 euros tras su divorcio

A.L., iniciales de nuestro protagonista, adquirió la responsabilidad de afrontar la mitad de las deudas contraídas en su matrimonio tras divorciarse.

Aún teniendo una buena pensión de jubilación, le era imposible hacer frente a los 45.971 euros que le reclamaban desde diferentes entidades bancarias.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha cancelado todas sus deudas aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad.

Empezar de cero tras un divorcio sin tener que afrontar deudas

Este vecino de Almería, siendo solvente, solicitó diferentes préstamos con algunas entidades bancarias, junto a su ex mujer, con la finalidad de ayudar a hacer frente a los gastos de subsistencia de la unidad familiar.

El desencadenante de las complicaciones llegó cuando se divorció y asumió todas las deudas acumuladas del matrimonio. Para atender a algunas de estas deudas solicitó nuevos créditos, generando así un “efecto bola de nieve” que disparó su endeudamiento.

Cuando la deuda ya ascendía a más de 45.000 euros decidió buscar otra solución. Buscando información sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, dio con los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Esta entidad sin ánimo de lucro asesora en toda España a deudores que no ven salida a sus deudas.

Tras el estudio de su caso, los letrados confirmaron que A.L. cumplía los requisitos que marca la ley de la segunda oportunidad para terminar libre de sus deudas y sin figurar en ficheros de morosidad.

“En este caso, la asociada era insolvente, puesto que no podía atender a sus deudas. Esto sumado a que no tenía antecedentes penales económicos y a que no había sido declarada en concurso en los últimos cinco años, nos permitió prácticamente asegurar que conseguiríamos el perdón del 100% de sus deudas pendientes”, así lo expresaba Pepe Domínguez, abogado de la Asociación.

Pasos a dar en la Ley de la Segunda Oportunidad

El primer trámite del proceso ya obtiene los primeros beneficios para la asociada: suspende la obligación de pago y paraliza cualquier intento de ejecución. Esto se consigue presentando el preconcurso de acreedores en los Juzgados de Almería.

Debido a que el procedimiento fue anterior al 26 de septiembre, entrada en vigor de la nueva reforma concursal, la deudora debía presentar un plan de pagos ante notario a todos los acreedores.

“El acuerdo extrajudicial de pagos no ha cumplido la función de disminuir concursos de acreedores. En el 99% de los casos, los acreedores rechazan el acuerdo o simplemente responden. La eliminación de este paso supone un beneficio para todo interesado, dado ahorro de tiempo y coste, al no tener que acudir a notaría y mediación concursal”, detalla Domínguez.

Rechazado este intento, quedaba reflejado en dominio público la imposibilidad de llegar a un acuerdo por causa ajena a ella. Se presentaba en el Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Almería.

Una vez comprobados los requisitos necesarios no había discusión. El Juez ha dictado sentencia concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y cancelando los 45.971 euros.

Ya son más de 350 las exoneraciones de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en lo que llevamos de 2023. Existen otras sentencias de gran éxito como la conseguida el 15 de septiembre en Alcalá de Henares (Madrid), exonerando 540.000 euros incluyendo deuda con Seguridad Social y Hacienda y manteniendo vivienda y dos vehículos.