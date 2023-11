El senador Juan José Matarí recibe la medalla al Mérito de la Seguridad Vial de la DGT

El senador del PP almeriense Juan José Matarí Sáez (Almería, 24 de diciembre de 1959) ha recibido este lunes la medalla al Mérito de la Seguridad Vial que concede la Dirección General de Tráfico (DGT) por su contribución a la lucha contra la siniestralidad en las carreteras desde el ámbito parlamentario al ser presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados durante las legislaturas XIII y XIV. También ha recibido esta distinción la vicepresidenta de este órgano, Isabel García. Casado y con dos hijas, el almeriense estuvo al frente de la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja en la legislatura exprés de 2019 y revalidó la presidencia en el siguiente mandato desde principios de 2020 hasta que fue sustituido provisionalmente en julio de 2022 por el exsecretario general de los populares, Teodoro García Egea, que a mediados de marzo de este año presentaba la renuncia a su escaño para dedicarse al cien por cien al ámbito privado dentro del sector de las nuevas tecnologías. El día 30 de ese mes, a los nueve meses de haber sido relevado, retomaba la presidencia de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso el entonces diputado almeriense Juan José Matarí, que ha cambiado el Congreso por el Senado en la actual legislatura.

Licenciado en Derecho y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Matarí había seguido formando parte como vocal de este órgano de debate y control sobre seguridad vial y movilidad sostenible, pese a ceder la presidencia en verano, dada la considerable implicación y estrecho vínculo que mantiene con esta problemática desde hace años y su complicidad con los agentes sociales y entidades que trabaja con el objetivo de reducir a cero la siniestralidad en las carreteras. El diputado almeriense considera que es un ámbito de actuación política muy interesante por el que se puede trabajar mucho desde el Congreso. De hecho, reconoce que es una de las comisiones con mayor contacto con la sociedad civil y pone como ejemplo la dilatada agenda de comparecencias que se realizaron para poder elaborar la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 actualizando cuestiones que cada día cobran más fuerza como los nuevos medios de movilidad personal y la necesaria integración del transporte público en todas las políticas públicas.

Una comisión pionera en Europa

Juan José Matarí cumplió 23 años de diputado nacional en el Congreso y asegura que en la presidencia de esta comisión es donde se ha sentido más útil. Es más, a principios de julio del pasado año, semanas antes de dar el relevo a Teo García, el diputado almeriense compareció en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, invitado por la presidencia de la Asamblea General, para participar en un panel sobre liderazgo e integración de la política de seguridad vial en el enfoque integral de los gobiernos y administraciones. Ante el plenario de la ONU, explicó que España es el único país de Europa que cuenta con una comisión específica en el Congreso, un modelo a seguir por el resto de cámaras legislativas a nivel internacional. El diputado almeriense también puso de manifiesto los grandes avances que se han conseguido en materia de siniestralidad vial gracias al trabajo conjunto de las instituciones, técnicos y funcionarios, policías locales, Guardia Civil y organizaciones sociales: de más de 9.000 muertes en la carretera a finales de los ochenta a los 1.100 de los últimos años.

En su segunda etapa al frente de la Comisión de Seguridad Vial, su tercer traslado de despacho en la pasada legislatura de legislatura, Matarí mantuvo el objetivo ineludible de las "cero víctimas" en accidentes de tráfico sin renunciar a otras prioridades como el impulso de una movilidad más limpia y sostenible en consonancia con la Agenda 2030. La seguridad vial como problema de Estado, con visión de largo plazo y predisposición de consenso, en un órgano parlamentario que no solo controla la acción del Gobierno, sino que se ha convertido en un punto de encuentro y entendimiento para los grupos políticos y la sociedad civil. "Aquí todos tenemos claro que el objetivo es común y no hay tanta política. Tenemos que ir de la mano con el Gobierno para reducir la siniestralidad en las carreteras. Hay más puntosde acuerdo con otras comisiones y muy buena sintonía con la DGT, también en lo personal", argumenta.

No obstante, siempre pueden surgir elementos de disentimiento como ocurrió recientemente con el rechazo del PP a la prohibición de incrementar en 20 kilómetros por hora para adelantar en vías convencionales. El diputado almeriense accedió por primera vez a la presidencia de la Comisión de Seguridad Vial el 12 de septiembre de 2019 en vísperas de la celebración de la Semana de la Movilidad Sostenible en Europa. Matarí explica que no todo avanza como debiera y existen importantes carencias en educación en los colegios y formación vial del conductor a lo largo de toda su vida que juegan un papel fundamental en la movilidad segura y reducción de la siniestralidad. "He hablado con muchos expertos y la mayoría coinciden en que es necesaria más formación y me ponen un ejemplo: el 60% de conductores con más de 20 años de carné suspenderían hoy el examen teórico".