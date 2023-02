Letrados de Justicia reclaman a Sánchez que cese a Llop por decir que no anotan las condenas revisadas por el 'sí es sí'

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Pilar Llop por mentir "vergonzosamente" al asegurar que no sabía el dato de revisiones de condenas por la ley del 'solo sí es sí' porque los LAJ no las estaban anotando.

En un comunicado de este miércoles, las asociaciones de Letrados denuncian la "impericia" y la "falta de capacidad" de la ministra de Justicia, que está causando un "daño irreparable", situando el "culmen" en esas declaraciones, realizadas en una entrevista en Cadena Ser.

Llop "ha mentido vergonzosamente" al decir que "no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJ no las estábamos anotando en el SIRAJ", cuando "cualquiera" sabe que este sistema "no permite esta anotación", sino solo registrar "medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmes y no firmes", critican.

Así, las asociaciones señalan que les cuesta "deducir" si la ministra ha mentido a conciencia o, "peor", si desconoce cómo funciona este registro o "está muy mal asesorada". Y sobre la ley del 'solo sí es sí', "aprobada durante su mandato, toda su actividad se reduce a eludir posibles responsabilidades propias", recalcan.

De esta forma, consideran "vital" que el presidente destituya de manera "fulminante" a Llop y a "todo su equipo" del Ministerio por su "invisibilidad, ineficacia e incapacidad" para resolver el conflicto con los LAJ, que están en huelga indefinida --la "más grave" de la historia reciente de la Justicia española-- desde el pasado 24 de enero por el "incumplimiento" de lo que había prometido, inciden.

Además, aseguran que Llop ha estado con frecuencia "escondida e invisible" en los temas más importantes de la legislatura, como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las tres leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, que "no han avanzado lo más mínimo".

"Pongan ya al frente del Ministerio de Justicia una persona solvente, responsable, visible y con un equipo competente y no deslegitimado como el actual", exigen al Gobierno.

EL COMUNICADO

Se reproduce a continuación de forma íntegra y literal el comunicado de los LAJ:

La impericia y la falta de capacidad de Pilar Llop ponen en peligro a los ciudadanos

La actual titular del Ministerio de Justicia, Sra. Pilar Llop, ha estado frecuentemente escondida e invisible respecto de los grandes temas de su Ministerio. Así, no ha tenido ningún tipo de intervención en los intentos de desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los proyectos legislativos estrella, las tres leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital no han avanzado lo más mínimo desde su redacción por el anterior equipo ministerial, mucho más competente. Los problemas con todos los colectivos de justicia se han ido envenenando, siendo el peor de todos el que la enfrenta con los letrados de la Administración de Justicia y que ha dado lugar a nuestra huelga indefinida , por el incumplimiento precisamente de lo prometido por ella. Respecto de la ley del sí es sí, aprobada durante su mandato, toda su actividad se reduce a eludir posibles responsabilidades propias.

La inoperancia de la Ministra empieza a salir cara al ciudadano. No sólo por tener bloqueadas todas las reformas judiciales. También porque su estrategia con la huelga de letrados es la del agotamiento, la de “hacernos pasar hambre”, como dice su auxiliar el Sr. Rodríguez. El problema es que no solamente condena a pasar hambre a los letrados. También a los ciudadanos. También a los profesionales del Derecho. Hoy calculamos que recuperar el retraso acumulado nos puede llevar cuatro meses. Estamos hablando de problemas muy concretos de los ciudadanos, de necesidades perentorias que Pilar Llop retrasa hasta no se sabe cuándo.

Por ello, desde este Comité de Huelga nos preocupa, a día de hoy, no solamente las justas reclamaciones de nuestro Cuerpo, sino también el daño completo e irreparable que Pilar Llop está causando a la Justicia.

Ya al inicio de nuestra huelga, la más grave de la historia reciente de nuestra Justicia, la Sra. Llop se fue de gira a los Países Bajos, Bélgica, Suecia. Desde el inicio de la huelga, el dia 24 de enero, no solo no ha convocado al Comité de Huelga, sino que apenas ha hecho mención alguna al conflicto. Por lo menos de su boca, porque sí lo hizo por terceros, por boca del Sr. Rodríguez, que ante un conflicto que paraliza la Justicia a todos los niveles – desde el TS con 17 de los 22 LAJS en huelga, hasta los Juzgados de base que secundan la huelga en una horquilla de participación del 75% al actual 83% -, se comporta como un auténtico pirómano, quien más que apagar el fuego consigue avivarlo, con una actitud insultante, mentirosa y hostil hacia el cuerpo de Letrados. Acompañado de un desconocimiento patente de la labor que efectuamos, incluso quienes son los Secretarios de Gobierno, a quien ha llamado “gerentes”.

Y a base de ausencias, mentiras y de incumplimientos, la Ministra y su Secretario, van dilatando la resolución del conflicto, despreciando cada día, que un día más de huelga supone más ciudadanos perjudicados, y más colapso para la propia Administración de Justicia.

En el día de hoy, el culmen se ha producido durante su entrevista con la periodista Àngels Barceló en la Cadena SER, donde ha mentido vergonzosamente respecto al Cuerpo de LAJS, al manifestar que no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJS no las estábamos anotando en el SIRAJ. Cualquier profesional, funcionario, abogado, etc… hasta lo más noveles saben que el Sistema SIRAJ no permite esta anotación. El sistema permite anotar solo medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmesy no firmes.

Nos cuesta deducir si la Sra. Llop ha mentido conscientemente, o peor, ignora el funcionamiento elemental de este registro y además está muy mal asesorada.

Por todo lo cual, es vital, que el Presidente del Gobierno de España, D. Pedro Sánchez, cese de forma fulminante a la Ministra Llop y a todo su equipo; por su invisibilidad, por su ineficacia e incapacidad para resolver el conflicto planteado con los LAJS, por sus mentiras, que ella mantiene alimentado por su Secretario de Estado.

Pongan ya al frente del Ministerio de Justicia una persona solvente, responsable, visible, y con un equipo competente y no deslegitimado como el actual.