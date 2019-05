Carmelo Rodríguez, reelegido en la UAL

Carmelo Rodríguez ha sido reelegido rector de la Universidad de Almería con un respaldo del 87% de los electores. Se puede decir que ha logrado la mayoría absoluta para esta legislatura. A las 20:30 horas concluía el recuento de los votos de las distintas categorías, estudiantes, personal de administración y servicios, docentes e investigadores. Sólo una hora y media después del cierre de las urnas en la Sala Bioclimática, después de una jornada electoral en la que ha reinado la tranquilidad y todo ha transcurrido sin incidencias.

Rodríguez, orgulloso del amplísimo respaldo obtenido, indicó a Diario de Almería que estaba “muy contento por el resultado, pero también por el ambiente tan sano y tan académico que ha habido durante todo el día y que es la primera vez que se ha respirado en unas elecciones a rector”. También “contento por la participación de los distintos sectores”, aunque señala que en el colectivo de estudiantes ha sido bajo dadas las circunstancias del fin de las clases para preparar los exámenes de final de curso. Emocionado, el recién reelegido rector agradeció el trabajo de los componentes de todas las mesas electorales.

“El apoyo recibido me reactiva en mi compromiso para toda la Universidad de Almería, para no defraudar y demostrar a quienes no me han apoyado, que afortunadamente han sido pocos, que tengo un proyecto de futuro. Mi perspectiva más optimista era llegar al 80% del respaldo, pero llegar hasta el 87% no entraba en mis cálculos. El apoyo ha sido por encima de mis previsiones, por lo que estoy muy contento y más emocionado si cabe que hace cuatro años”, indicó Rodríguez segundos después de conocer el resultado final, en medio de un gran ambiente de alegría por los compañeros que en ese momento le acompañaban en el campus universitario de La Cañada.

Una vez conocido el veredicto de la comunidad universitaria, empieza una nueva etapa en el gobierno de la UAL con un proyecto “ambicioso y realista”, como él mismo definió durante la presentación de su candidatura. Quiere impulsar el futuro del campus almeriense “hacia la excelencia en la docencia y en el aprendizaje”, esa es una de sus premisa. Pero sobre todo, insiste en que va a ejecutar “un programa de gobierno pensando en las personas”, que es lo que más le importa en este momento de su trayectoria como director de la institución académica.

Se inicia así la etapa de los siguientes 25 años de historia de la Universidad de Almería, en el camino hacia el medio siglo de vida, a la vez que se inscriben estos comicios en el libro de historia del campus por ser los únicos, hasta ahora, en los que sólo se ha sometido una candidatura a la decisión de los votantes. El recuento final quedó reflejado en el acta con los siguientes números: 595 votos a favor del colectivo de docentes e investigadores (frente a 47 votos en blanco), 194 apoyos por parte del personal de administración y servicios (frente a 112 votos en blanco) y 233 por parte del colectivo de estudiantes, que únicamente depositaron 31 votos en blanco en las urnas correspondientes. Han participado 1.212 personas.