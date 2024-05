Calar Alto capta un mundo potencialmente habitable

Una investigación internacional ha descubierto un exoplaneta templado y de tamaño casi terrestre, similar a Venus, mediante datos obtenidos desde telescopios espaciales y terrestres. Este exoplaneta, denominado Gliese 12 b, es el “exo-venus” más cercano detectado hasta la fecha por el método de los tránsitos, el cual observa los mini-eclipses periódicos causados por el paso del planeta frente a su estrella.

El descubrimiento ha contado con una notable participación española, destacando especialmente las medidas realizadas con el espectrógrafo CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs) en el Observatorio de Calar Alto (CAHA). Además, se realizaron observaciones con el instrumento MuSCAT2 (Multicolour Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanets), instalado en el Telescopio Carlos Sánchez (TCS) en el Observatorio del Teide.

CARMENES, fundamental

Gliese 12 b tiene un diámetro ligeramente inferior al de la Tierra, comparable al de Venus (unos 12,000 km). Los espectros de CARMENES y otros instrumentos han estimado que su masa es 1.5 veces la de nuestro planeta, siendo un exoplaneta denso y rocoso. Su temperatura de equilibrio en la superficie sería de aproximadamente 42°C, aunque la temperatura final depende de si ha retenido una atmósfera desde su formación. Una atmósfera muy densa podría elevar las temperaturas a cientos de grados, similar al efecto invernadero de Venus, que puede alcanzar unos 450°C.

El exoplaneta orbita su estrella anfitriona, Gliese 12, una enana roja fría situada a 39 años luz en la constelación de Piscis, en menos de 13 días. Gliese 12 tiene solo el 27% del tamaño del Sol y el 60% de su temperatura superficial. La proximidad del exoplaneta a su estrella, apenas el 7% de la distancia entre la Tierra y el Sol, hace que reciba 1.6 veces más energía que la Tierra, explicando su temperatura de equilibrio más elevada.

Masayuki Kuzuhara, profesor adjunto del Centro de Astrobiología de Tokio y codirector del equipo de investigación, comenta: "Aunque aún no sabemos si Gliese 12 b posee atmósfera, hemos estado pensando en él como un exo-Venus, con un tamaño y una energía recibida de su estrella similares a los de nuestro vecino planetario del Sistema Solar". Los resultados se han publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Un candidato único

Enric Pallé, investigador del IAC y participante en el hallazgo, añade: "Se trata de un candidato único para nuevos estudios atmosféricos que podrían ayudar a desentrañar algunos aspectos de la evolución de nuestro propio sistema solar". Pallé destaca que, aunque la Tierra y Venus son similares en tamaño y masa, sus historias han sido muy diferentes debido a la pérdida total de agua en Venus. La atmósfera de Gliese 12 b podría ofrecer información sobre la evolución atmosférica y la habitabilidad de los planetas terrestres.

Un factor crucial para la retención de una atmósfera es el comportamiento de la estrella anfitriona. Las enanas rojas suelen ser magnéticamente activas, produciendo frecuentes erupciones de rayos X y radiación ultravioleta. Sin embargo, el análisis del equipo de Kuzuhara indica que Gliese 12 no muestra signos de comportamiento extremo, haciendo de este sistema un candidato ideal para estudios atmosféricos con el telescopio espacial James Webb.

La tecnología actual permite analizar la composición química de las atmósferas exoplanetarias mediante el método de tránsito. Este método identifica las moléculas presentes al estudiar el patrón de huellas químicas generado cuando la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta.

"Conocemos solo un puñado de planetas transitantes cercanos que cumplan los criterios para estudios de este tipo; Gliese 12 b es un candidato excepcional para comprender mejor la diversidad de atmósferas alrededor de planetas templados similares a la Tierra”, concluye Pallé.