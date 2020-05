Cientos de peces muertos invaden desde anoche la orilla de la playa de Costacabana

La playa de Costacabana ha amanecido con una estampa funesta al concentrarse cientos de peces muertos en la orilla ante el asombro de los vecinos que alertaron a las autoridades para que investiguen las causas del episodio por el que han fallecido y han acabado en la costa de la barriada almeriense. En un primer vídeo de anoche se podían apreciar perfectamente la masiva aparición masiva de peces sin vida tanto en tierra como flotando en el mar y esta mañana permanecían en Costacabana a pesar del fuerte oleaje de las últimas horas. No es la primera vez que se produce este macabro hallazgo en el litoral almeriense y en los últimos años se han repetido este tipo de episodios en diferentes puntos de la provincia.

De hecho, hace tan sólo una semana aparecieron peces muertos en la arena, en menor cantidad, al igual que un titurón, a pocos kilómetros en la playa de El Alquián que desde Equinac denunciaron que se trataba de "descartes" de los pescadores. "Bien sea porque no dan la talla, bien sea porque no son especies objetivo, aunque sean comerciales, detrás de la muerte de cientos de peces y otras especies marinas que aparecen en la playa o en el mar con signos de ahogamiento, están lo que se llaman los descartes, atrapados en la red; todos los animales mueren y luego son descartados y tirados al agua los que no interesan", manifestaron desde la organización conservacionista.

Con anterioridad, a finales de septiembre de 2018 los agentes de Medio Ambiente de la Junta se desplazaron a la costa de Aguadulce ante la aparición de centenares de peces muertos y tomaron muestras tanto del agua como de algunos ejemplares, si bien los primeros indicios apuntaron a que su presencia también podría ser consecuencia de los "descartes" de bogas y jureles de algún buque pesquero. La práctica totalidad de los ejemplares hallados ese día eran jureles de un tamaño medio, por lo que cobró fuerza la hipótesis de la pesca. A mediados de junio de 2017 y en el mismo término municipal, en la playa de la Romanilla de Roquetas, fueron hallados otros cientos de peces muertos en pleno inicio de la campaña estival y con miles de turistas llegando a la localidad. Los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente tomaron muestras para realizar una investigación del hallazgo.

También lo hicieron en agosto de 2016 en el humedal de la desembocadura de Rambla Morales, a unos dos kilómetros de la barriada de San Miguel, si bien en aquella ocasión fueron retirados los 1.502 kilos de mujos, un pez extraordinariamente común y habitual en las dársenas de los puertos, en un episodio relacionado con un proceso de anoxia debido a un fenómeno natural a raíz de las explosiones demográficas de la algas en diferentes épocas del ciclo climático que dejaron sin oxígeno a los peces. En la Albufera de Adra también se produjo una muerte masiva de peces en octubre del pasado año en dos lagunas, siendo especialmente preocupante el hallazgo del pez fartet, una especie amenazada al borde de la extinción.