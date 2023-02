La "deficiente" comida del comedor escolar enfrenta a la AMPA y a la Junta

La cantidad y calidad de las comidas que se sirven en los comedores escolares siempre están en boca de padres, madres y AMPAS. Esto ocurre en la mayoría, por no decir en prácticamente todos los centros donde se oferta el servicio. Nunca es del agrado de todos pero sin embargo poco cambian las cosas de un curso a otro a pesar de las quejas (no todas enviadas por escrito), de los informes de inspección y de los escritos que remiten a la Junta tanto las AMPAS como padres y madres a nivel particular o incluso los propios directores y directoras de los colegios. La Junta es en definitiva, responsable del cumplimiento óptimo de estos servicios puesto que es quien adjudica el servicio.

En el caso del Colegio Ginés Morata de la capital la situación ha llegado hasta el límite de que los miembros de la AMPA se concentren en la puerta del centro para pedir a la Consejería de Educación que directamente cese a la empresa que actualmente presta el servicio y la sustituya por otra aunque aún queden tres años de concesión. Como asegura la presidenta de la asociación, Inmaculada Guirado Jiménez, “no estamos dispuestos a permitir que los niños que hacen uso de este servicio extraordinario coman unos alimentos que no cumplen los niveles nutricionales, que tomen menor cantidad de la que está estipulado y que a diario tomen los platos fríos o solo uno en lugar de dos por falta de alimentos, como hemos podido comprobar y también la inspección de sanidad que ha emitido informe tras una visita el pasado mes de noviembre”.

Raciones escasas, comida repetitiva todas las semanas y poco sustanciosas, falta de productos para elaborar alguno de los dos platos diarios y uso de ingredientes que no deberían como aceite de girasol en lugar de aceite de oliva, entre otros ítems deficientes

El AMPA del CEIP Ginés Morata lleva un año y medio de lucha para que la empresa concesionaria del servicio mejore la comida que se sirve a los menores. Escritos, quejas, recogida de firmas... no han valido aún a la Consejería de Educación para que se ponga solución al problema. Precisamente Diario de Almería publicó el pasado mes de junio de 2022 un reportaje sobre el descontento de estos padres y madres con el comedor de este colegio de la capital. Raciones escasas, comida repetitiva todas las semanas y poco sustanciosas, falta de productos para elaborar alguno de los dos platos diarios y uso de ingredientes que no deberían, como es el caso de aceite de oliva que sustituyen en muchas elaboraciones por el de girasol, son las denuncias de la AMPA que también ha reflejado la inspección de sanidad.

"No estamos satisfechos con la reunión"

La presidenta de la AMPA señala que “estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta para solventar el problema”. Hoy mismo se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Comedor en la que está representada la Asociación de Madres y Padres (por un abogado), la dirección del centro, la empresa adjudicataria del servicio de comedor y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). El AMPA señala que la reunión "no ha sido satisfactoria porque entre otras cosas, sobre las actividades lúdicas ya se hizo un planteamiento y estamos a mes de marzo y aún no han empezado; que vayamos mensualmente a probar la comida o a revisar no sirve de nada porque hay que avisar de que se va y no esto no es una inspección".

"Hoy ha faltado puré para el segundo turno"

Esta tarde a las 18:00 horas la AMPA tiene otra reunión con los delegado de cada clase y serán los padres quienes decidan qué se va a hacer a partir de ahora, tal y como ha avanzado a Diario de Almería la presidenta de la asociación, quien va a explicar también lo que ha ocurrido hoy con la comida del segundo turno de comedor. Tal y como ha detallado a este periódico, "ha faltado puré para todo el segundo turno y los niños han estado esperando para entrar a comedor hasta las 15:30 horas de la tarde, hasta que han hecho un nuevo puré. Han comido en quince minutos o menos, pues han salido del comedor a las 15:45 horas. Aquí lo que ha ocurrido está muy claro: como ha estado la Comisión de Seguimiento de Comedor viendo cómo se servía y se comía en el primer turno, pues los platos iban completos de puré, lo que ha provocado que no haya quedado suficiente para el segundo turno".