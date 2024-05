Los falsos cerrajeros se expanden en Almería con estafas de cientos de euros: siga estos consejos

Sufre un descuido y se deja las llaves en casa. La puerta está cerrada y no hay forma de entrar. Busca un cerrajero en su teléfono móvil y las prisas no le hacen prestar demasiada atención. Así que llama al primer número que se encuentra. Un supuesto cerrajero se presenta en su vivienda. Le hace el trabajo y le cobra cerca de 500 euros. Y usted, ojiplática, no tiene otra que pagarle. El supuesto cerrajero se marcha y le deja un albarán (en el mejor de los casos), en el que no hay ningún dato profesional o de contacto para reclamar.

Y de esta forma tan sencilla, acaba de ser estafado o estafada. Y no hay que ir demasiado lejos. Este es un caso real que tuvo lugar no hace demasiado en Almería. Y cada vez son más.

Internet está favoreciendo la proliferación de este tipo de estafas. Las bandas se han apoderado de una buena parte del pastel y, en muchas ocasiones, sus números de teléfono suelen aparecer en las primeras búsquedas de Google. A veces, estas prácticas fraudulentas suplantan a empresas de cerrajería que realizan su trabajo de forma legal.

“Internet confunde bastante. Hay gente que asegura que ha llamado a nuestra empresa, pero eso no asegura que estés llamando a nuestro teléfono. A nosotros nos ha llegado gente a la tienda diciéndonos que por qué le habíamos cobrado tal cantidad. Es posible que algún familiar del cliente haya visto la factura abusiva que le han hecho y, lógicamente, se sienta inquieto. Pero no éramos nosotros, sino alguien fingiendo ser nosotros que luego desaparece y no deja rastro ninguno”, manifiesta Francisco Baena, de la empresa almeriense Baena Seguridad de El Ejido, un profesional acreditado por la Unión Cerrajeros de Seguridad (UCES), colectivo que está alertando del auge de facturas abusivas que están sufriendo numerosos ciudadanos.

“Muchos de los cerrajeros fake consiguen posicionarse en los primeros resultados de las búsquedas utilizando diversas artimañas, entre ellas entrar de forma patrocinada”, explica Francisco, quien, desafortunadamente, se ha topado ya con demasiadas estafas. “Conozco a gente que me han llamado diciéndome las barbaridades que le han cobrando a un vecino o a otro, llevamos muchos años trabajando en la zona y nos llegan muchos casos”, añade.

"He visto auténticas locuras"

Y lo cierto es que los casos son de lo más variopintos e indignantes: “He visto auténticas locuras en albaranes. Hacer un trabajo a las 11 de la mañana y cobrarle al cliente cerca de 500 euros. Y encima una factura sin material. Este trabajo debería costar entre 50 y 70 euros más IVA. Se trataba de una simple apertura y no estamos hablando de un horario nocturno en el que pueda haber un incremento de 20 o 30 euros”, explica Francisco.

Pero hay situaciones más rocambolescas. Francisco tuvo que solucionar el entuerto que un falso cerrajero dejó a un cliente, pues no pudo ni abrirle la puerta: “El joven, que llegó en un coche particular, por las razones que fuera no pudo realizar el trabajo. La hija del cliente localizó nuestro teléfono, llegamos allí y esta persona me preguntó si podía quedarse conmigo para ver como lo solucionaba. Pues tuvo la cara de cobrar 200 euros y no llegó ni abrir la puerta”.

Y aunque lo peor pueda parecer el precio que se termina pagando, las cosas se agravan porque su trabajo, realmente, no es profesional: “Yo los llamo ‘revientapuertas’. Ni están cualificados ni disponen del material necesario, así que muchas veces dejan la puerta rota y luego el cliente tiene que volver a pagar para arreglar todos los desperfectos”.

No desesperarse, primordial

Por lo tanto, es fundamental que el cliente preste atención a la hora de elegir cerrajero. ”Lo principal es no agobiarse para no dejarse llevar por lo primero que encuentren. Debemos pensar en si tiene conocimiento de profesionales que haya en la zona. Podemos pararnos un segundo para pensar al respecto. Si realmente no conoce a nadie y tira de Internet, hay que pedir un presupuesto orientativo de lo que le va a hacer”, asegura Francisco Baena. Quien advierte que también nos podemos percatar de si el cerrajero es profesional o no teniendo en cuenta ciertos detalles: “Las empresas llevan sus coches rotulados, están identificados, así como el profesional, que normalmente lleva un vestuario determinado… todo eso ya está dando pistas o sospechas”.

Pero el engaño va más allá, si se trata de una práctica fraudulenta, el albarán no ofrece ningún dato de la supuesta empresa y es imposible rastrearlo, a veces incluso ni tras denunciar se puede hacer nada.

El caso es que las nuevas tecnologías están posibilitando que esta sea una práctica que esté creciendo en las últimas fechas. Y Almería no es una excepción: “Está yendo a más. Estamos notando una caída de servicios muy elevada en horarios de guardia. Entran bastante menos servicios”.

Se calcula que entre el 50% y el 60% de los trabajos que se encargan a cerrajeros en España los terminan efectuando estas llamadas empresas "abrepuertas".