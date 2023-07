Castellón (PP): “Nada está hecho, si la gente se relaja y no vota, podemos llevarnos un chasco”

- Ecuador de la campaña, más allá de las encuestas y debates, ¿qué se palpa en el ambiente?

- Hay muchas ganas de cambio, la gente te anima muchísimo. Es una época muy complicada para hacer campaña, la gente está de vacaciones o pendiente de irse, pero estamos notando el cariño. Y lo que queremos transmitir es que no se pueden dar las cosas por hechas porque nos puede llevar a un resultado que no sea el que esperamos. Nada está hecho, hemos ganado el debate, pero las elecciones se tienen que ganar el 23 de julio. Si los ciudadanos dan ya por amortizado a Pedro Sánchez y no van a votar puede quedar bloqueada la gobernabilidad de este país. Si la gente se relaja podemos llevarnos un chasco.

- En las municipales el PP consiguió el mejor resultado provincial, ¿tienen la esperanza de plasmar ese resultado en las generales?

- Tenemos grandes expectativas, queremos ser la primera fuerza política de Almería y sacar un diputado más que perdería el PSOE o Vox. Estamos centrados en llegar a todos los rincones de la provincia con una campaña muy intensa para explicar a los almerienses que los necesitamos para conseguir ese buen resultado. El hilo conductor de la campaña es que la única manera de echar a Pedro Sánchez es votando al PP, somos la única alternativa, lo demás son atajos y experimentos que pueden llevar a ningún sitio. Para que Sánchez pase a la oposición tenemos que votar a Alberto Núñez Feijóo para que tenga una mayoría amplia en las urnas.

- Elección tras elección apelan a un voto útil que nunca estará en Vox, sobre todo en provincias como Almería donde tienen un caladero importante...

- Es que si el voto no es útil de que nos vale. Tiene que servir para consolidar un gobierno o cambiarlo y ahora se van a votar estas dos opciones. Los que quieren que siga Pedro Sánchez y los que no quieren que siga. Si queremos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa tenemos que hacer presidente a Alberto Nuñez Feijóo. Y no solo lo decimos para los votantes de Vox, también para los históricos socialistas desencantados con el rumbo que tiene su partido, socialdemócratas de centro e incluso de izquierdas, ciudadanos que consideran que es necesario un cambio.

- Vienen desgranando el programa electoral en las últimas semanas, pero me gustaría que me dijera tres medidas que considera fundamentales.

- He tenido la suerte de participar en la elaboración del programa electoral del PP y no te voy a citar mis propuestas. Me quedaría con tres grandes bloques. Lo primero es devolver la normalidad democrática a las instituciones. No se pueden colonizar y hay que despolitizarlas empezando por el CIS. Es necesaria una política de concordia que supere frentes, divisiones y enfrentamientos. La segunda es recuperar la certidumbre económica de las familias y empresarios. La carestía de la cesta de la compra unida a la subida de los tipos de interés que están disparando las hipotecas de tipo fijo van a generar serias dificultaldes a familias de renta media y baja. Hay que rebajar el IRPF para las familias con ingresos menores a 40.000 euros y rebajar el IVA de la carne y el pescado. Y en tercer lugar, es necesaria una política de empleo que mejore la actividad económica, devuelva a este país a los 22 millones de cotizantes de la Seguridad Social y baje la tasa de paro al 8% que teníamos cuando gobernaba Aznar. Más seguridad jurídica, menos trabas administrativas y generar confianza a la inversión extranjera.

- Tiene que ser difícil hablar del AVE cuando las únicas obras que se hecho han sido con gobiernos socialistas.

- El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido dos años valiosísimos con los proyectos en un cajón y cuando el AVE estaba previsto que llegase en 2023 de pronto empezaron a hablar de 2026. Si algo hizo el exministro Íñigo de la Serna fue una planificación de los tramos para que fuese más ágil y óptima la licitación y ejecución. Ya llevan cinco años y nadie nos dice que el nivel de certificación de las obras es de un 18%. ¿Estamos viendo trabajos? Si ¿Hay máquinas en los tajos? Si ¿Están haciendo viaductos? Si. Pero eso no justifica que el nivel de ejecución presupuestaria sea tan bajo. Si el AVE se ha ejecutado al 18%, creo que es una temeridad decirle a los ciudadanos que va a llegar en 2026. Nosotros vamos a auditar los tramos para saber la fecha exacta, certera y creíble de cuándo estará el AVE en Almería. De qué nos vale que estén los tramos en un hipotético 50% cuando el soterramiento en Lorca no está en obras y el de Almería está por adjudicar.

- ¿Se comprometen a que no se paren las obras?

- Nos comprometemos a que haya una exigencia en el cumplimiento de los plazos y seguimiento de la ejecución de las obras. Es lo que le ha faltado a este Gobierno. En el año 2020 nos vendieron unos presupuestos históricos con 600 millones para el AVE y apenas se ejecutaron 40. ¿Qué ha faltado? Control y seguimiento de las obras, hay que estar encima para que no se eternicen. Con el PP se pondrán las partidas en los presupuestos y se ejecutarán al máximo posible, si no en un 100 en un 80%.

- Hay otra serie de infraestructuras necesarias como los accesos al Puerto o el tercer carril de la A-7 que son prioritarias aunque no figuren en programas.

- El programa electoral del PP son 365 medidas que no entran a provincializar compromisos, pero tenemos claro cuáles son las prioridades de Almería. Lo que no vamos a hacer es pintar en los presupuestos un millón para el enlace de El Parador con la A-7 o 500.000 euros para el tercer carril y que se hayan ejecutado cero euros. Los recursos van a ser limitados porque nos enfrentamos a dos años en los que hay que bajar el déficit y rebajar los 1,5 billones de deuda que vamos a alcanzar. Es más, el año que viene hay que presupuestar 40.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda. Pero una vez definido lo importante, lo que vaya a presupuestos tiene que cumplirse.

- Trasvases caídos en desgracia y más desalación. ¿Convence al PP este modelo que se está implantando en provincias con déficit hídrico?

- Nosotros creemos que los trasvases no hay que desecharlos. Estamos de acuerdo en salvaguardar los caudales ecológicos y el equilibrio medioambiental, pero en base a estudios e investigaciones, nunca por un criterio ideológico como el que han utilizado para suprimirlos. Ha ocurrido con el Tajo-Segura porque no había ningún informe técnico que respaldara esa decisión. Se ha desaprovechado una magnífica ocasión, hemos tenido 140.000 millones de euros de fondos europeos para mejorar los sistemas de regadíos con la desalación y depuración de aguas. En cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho el proyecto que ya estaba redactado para licitar desde el Gobierno de Rajoy de mejora energética de la desaladora de Carboneras que iba a incidir en el abaratamiento del agua y el aumento de la producción en 9 hectómetros cúbicos. No entendemos como la política de agua no ha sido uno de los ejes vertebradores de los fondos Next Generation por su contribución al medio ambiente, al aumento de recursos y a la agricultura que necesita agua de calidad y a un precio razonable.