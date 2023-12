“Nuestro objetivo es que a finales de 2024 no haya nadie en lista de espera fuera de plazo”

– ¿En qué ha mejorado el sistema sanitario público en Andalucía con el gobierno de Juanma Moreno?

– En Andalucía desde el 2019 se ha producido un cambio sustancial tanto en personal como en infraestructura sanitaria. Se ha invertido más que nunca. Nos encontramos con una obsolescencia de inversiones sanitarias muy importante y con este gobierno de Juanma Moreno se han construido más de 54 instalaciones sanitarias de primer nivel y hemos aumentado en más de 30.000 los trabajadores del sistema sanitario público andaluz.

–¿Y cuáles han sido los principales avances en esta provincia?

–En Almería podemos decir que se han incrementado más de un 21% los profesionales sanitarios del sistema público entre 2019 y 2023. Se han cumplido y se están cumpliendo promesas históricas desde hace 30 años, como es el nuevo hospital de Roquetas que va a estar terminado en 2024 y poco después entrará en funcionamiento. También es una realidad el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. Teníamos obras que estaban paralizadas como la terminación de la Casa del Mar en Almería, que a día de hoy ya está en funcionamiento, y muy pronto llegará la terminación de una obra que durante 15 años estaba parada como es el centro de salud de Piedras Redondas. Hemos llevado a cabo la remodelación de todos los centros de salud de todos los distritos sanitarios gracias a las inversiones del plan COVID para poder mejorar la accesibilidad en todos estos consultorios. Los almerienses pueden apreciar perfectamente el cambio sustancial que se ha producido en base a estos avances en materia de infraestructuras. Tenemos que destacar también dentro del Área de Gestión Sanitaria Norte, un centro de salud como es el de Mojácar que está un 70% de la construcción, la ampliación del que hay en Albox, la terminación y la reforma total del centro de salud de Bacares. Al mismo tiempo, dentro de los proyectos de inversión 2020-2030 elaborados en el 2019, ya tenemos el presupuesto para la construcción del nuevo centro de salud de Huércal-Overa y también está en construcción el nuevo edificio de nefrología y administración del hospital de La Inmaculada.

– Además del hospital de Roquetas, ¿qué otras infraestructuras están impulsando en el Poniente?

- Tenemos una obra largamente pedida por parte del Ayuntamiento de El Ejido, como es un centro de salud de primera generación valorado en cerca de 12 millones de euros que va a ser uno de los más importantes de Andalucía para aliviar la presión asistencial que tenemos en esa localidad. De la de la misma forma tenemos la apertura inminente del centro de salud de Balanegra para que pueda ofrecer una asistencia mucho más potente a la sociedad. Los almerienses tienen que darse cuenta que ha habido un antes y un después con el gobierno de Moreno en estos cinco años de inversiones. Ellos invirtieron en los últimos ocho años del PSOE 42,5 millones y nosotros en apenas 5 años llevamos 175 millones en la provincia de Almería en materia de infraestructura sanitaria. Quiero destacar además que en el Hospital de Poniente se va a invertir y está aprobado unas obras de mejora y de crear nuevas salas por importe de casi 20 millones de euros a parte de todo lo que hemos invertido en electromedicina y en diagnóstico por imagen. Con nuevos TAC incorporados, resonancias magnéticas, el PET-TAC, aceleradores lineales, por lo tanto, es una revolución que se ha producido desde hace cinco años que, además, para los profesionales sanitarios hace más atractivo el trabajo en nuestra provincia. Antes se iban porque no podían tener esas pruebas diagnósticas de última generación. Que nos faltan cosas, claro que nos faltan cosas, pero nuestro objetivo es fidelizar a nuestros profesionales sanitarios y que en el momento en que el Gobierno de la Nación abra un poco el grifo, esos médicos que están saliendo vengan a Almería, se formen aquí y se queden a trabajar. Hemos hecho una Facultad, Juanma Moreno ha apostado por la sanidad almeriense creando el título de Grado de Medicina en la Universidad de Almería de Medicina que va a ser largo, pero dentro de 5 o 6 años vamos a tener los primeros médicos que tendrán que hacer su especialidad.

– En febrero cumplirá cinco años como delegado de Salud en Almería. ¿Qué balance hace de estos años y qué destacaría de la experiencia de estar al frente de la gestión sanitaria en un periodo tan difícil como el de la pandemia?

– Ahora mismo me siento muy orgulloso de haber formado parte de la Consejería de salud y Familia en un principio y Salud y Consumo ahora. Indiscutiblemente cuando me nombraron delegado no pensaba encontrarme con los problemas que después aparecieron, pero eso me ha servido para formar un grupo fantástico en la Delegación que me ha hecho poder superar el grandísimo reto que fue la pandemia. Ahí me di cuenta del sistema sanitario que tenemos en Almería, sobretodo la calidad humana de todos los profesionales sanitarios que dieron el 200 por 100 para estar luchando contra una pandemia mundial que nos bloqueó y nos cambió nuestro sistema y nuestra forma de vida. Fue una relación muy intensa con los alcaldes, con las instituciones y con la propia Delegación que voluntariamente muchos trabajadores vinieron a trabajar para ayudarme en todo este proceso, por lo tanto no me arrepiento de nada y estoy muy orgulloso de lo que estuvimos haciendo en Almería. Creo que el resultado fue satisfactorio y si me equivoqué en algún momento pido perdón. Fueron decisiones muy difíciles en muy poco espacio de tiempo y yo creo que son más las cosas positivas que las negativas. Que se podía haber hecho mejor, indiscutiblemente se podía haber hecho mejor, pero tampoco se hizo mal. Bajo mi punto de vista luchamos contra muchísimos frentes. Pasó la pandemia y ahora hemos tenemos otro reto muy importante como es administrar un retraso en pruebas diagnósticas y en atención a pacientes durante 1 año y medio a causa de la pandemia, con lo cual este reto estoy seguro que con la ayuda de todos de todas las instituciones de todos los almerienses y sobre todo con la apuesta decidida de Juanma Moreno vamos a superar el que es nuestro principal problema, la accesibilidad y las listas de espera.

–Listas de espera en Almería: más pacientes esperando una operación y menos pendientes de cita con el especialista en relación al año anterior. ¿Por qué esas inversiones en nuevas infraestructuras y personal no han conseguido reducir los tiempos ni las listas?

– Efectivamente en el tema de las listas de espera hay un problema y reconocemos ese problema. Nosotros si reconocemos los problemas porque el principal método para resolverlo es admitirlo, crear una hoja de ruta y aportar soluciones. Admitimos el problema que hay. Me has preguntado que por qué no se ha reducido la lista con tantas infraestructuras nuevas y te contesto que tenemos la infraestructura hecha y los mecanismos necesarios para poder derivar y quitar esas listas de espera, pero piensa una cosa, nos encontramos con una pandemia durante año y medio por la que estuvieron bloqueadas muchísimas intervenciones quirúrgicas y muchísimas pruebas diagnósticas porque los pacientes no accedían o no podían acceder a los hospitales y a los centros de salud. Y te expongo un dato importante. El 5 de junio de este mismo año el presidente de Gobierno daba por terminada la pandemia oficialmente. Ese bloqueo que se produjo ahora mismo tenemos que gestionarlo. Las infraestructuras se construyeron y se ha contratado a más personal. Ahora mismo estamos preparados para hacerlo. Y también me gustaría recordarte otro dato, los acuerdos marcos, los famosos “conciertos cash”, que es cuando el PSOE ponía un determinado dinero para cuando no llegaba el servicio público se hiciera en los servicios privados, lo inventaron ellos hace muchísimo tiempo. Nosotros anulamos el concierto en 2022 y lo hemos vuelto a activar porque creemos que es necesario. Esos 734 millones que ha puesto el gobierno de Moreno va a permitir llevar a cabo esa actuación durante cuatro años. A partir del 1 de enero se pone en funcionamiento al cien por cien con la ayuda de la privada, pero en tanto en cuanto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo ya desde octubre en el autoconcierto y puedo decirte que se ha rebajado de una forma muy importante esa lista de espera que ya veremos cuando salga los nuevos datos del Ministerio de Sanidad. Tenemos una hoja de ruta con el objetivo de que a finales del 2024 ningún paciente almeriense esté fuera de los plazos de los decretos de garantías para poder operarse, una prueba diagnóstica o conseguir una cita con el especialista.

– El PSOE denunció que el Distrito Sanitario Almería estuvo desde mayo sin hacer ecografías y se están acumulando pacientes sin diagnóstico. ¿Qué pasó y cuándo volverán a la normalidad?

– No es cierto. Vamos a ver, nosotros nos encontramos con un tapón importante en las pruebas diagnósticas. Pero estas pruebas se clasifican por prioridad, por lo tanto no es lo mismo que te tengan que hacer una ecografía de un codo, a una ecografía de la garganta. Entonces se clasifican por las prioridades más necesarias. No es lo mismo un cáncer, que determinar una pequeña luxación en el hombro. Como tenemos esa facilidad de poder hacer las ecografías gracias a la inversión en electromedicina, automáticamente se están derivando muchas más peticiones de las que podemos absorber. Pero esta derivación por parte de Atención Primaria se está gestionando desde Atención Hospitalaria y ya lo hemos dicho, desde octubre se están haciendo continuidades asistenciales en todos los sistemas para que esa lista de espera de las pruebas diagnósticas de ecografía se vayan cumpliendo en tiempo y forma. Por lo tanto vuelvo a decir que reconocemos el problema, las cifras no son las que daba el PSOE y estamos hablando de que los tiempos de una prueba diagnóstica se priorizan en función de la gravedad de la petición. Una ecografía la determina el médico de familia y después la tiene que revisar y priorizar el radiólogo que clasifica igual que podemos clasificar las urgencias. Que puede ser que determinadas pruebas diagnósticas de ecografía tardan más de tres meses en hacerse, a lo mejor son no tan imprescindibles y hay otras que hacer más urgentes. Por lo tanto, vamos a dejar los criterios clínicos a los clínicos y los criterios políticos a los políticos. Pido tranquilidad a la población porque va a estar perfectamente atendida y vuelvo a decir que tenemos el plan de choque y, sobre todo, las infraestructuras necesarias que nos teníamos antes.

– En junio se valoró la posibilidad de que el hospital de Roquetas pudiera estar funcionando en un año. ¿Cómo va la construcción de la infraestructura? ¿Qué plazos considera que necesita para su puesta en funcionamiento? ¿Podría abrir sus puertas en 2024?

– El Hospital de Roquetas de Mar es un proyecto durante 15 años luchado por parte del Ayuntamiento de esa localidad. Una infraestructura imprescindible dentro del mapa sanitario del Poniente porque descongestiona mucho a nuestro Hospital Universitario Poniente. Está previsto el término de las obras durante el 2024 y la puesta en funcionamiento dependerá de la fecha de finalización de esos trabajos. Posteriormente hay que equipar ese centro hospitalario, por lo tanto, en un año y medio estará funcionando a pleno rendimiento.

– Hemos visto estas semanas colas desde las seis de la mañana en centros de salud como el de Nueva Andalucía porque es imposible conseguir cita. ¿Qué está haciendo salud para facilitar que los ciudadanos puedan ir a su médico sin tener que irse de madrugada?

– Esas colas que denuncia la oposición, si te das cuenta, son en determinados centros de salud y a unas determinadas horas y días. Mira, todos los lunes por la mañana en el consultorio, por ejemplo, de Nueva Andalucía, que es del que más fotos han sacado, se hacen de 57 a 60 extracciones los lunes por la mañana. Para esto hay personas esperando para hacerse una extracción sanguínea, por lo tanto, claro que hay una cola pero no es únicamente de las personas que quieren acceder para tener cita al día siguiente. Hay otra serie de pacientes que tienen su cita a las 8:00 horas de la mañana y otras que van a vacunarse. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que si hay mucha demanda de cita presencial aumentamos capacidad dentro de los cupos de asistencia a diario y dependiendo de unos centros u otros hay personas que les resulta mucho más fácil pedir la cita por medios telemáticos y otras personas que no. Cuando esa paciente no obtiene su cita telemática automáticamente desde el mostrador se le busca una cita nueva para que no tenga que volver. En la mayoría de los centros de salud no tenemos colas. Que es un problema que no me gusta, claro que no me gusta, pero, estamos trabajando en eso estamos adaptando la accesibilidad a cada uno de los núcleos de población que abastece ese centro de salud.

– Los vecinos de La Mojonera se plantaron en la capital para protestar porque entienden que no están recibiendo un servicio adecuado y no quieren desplazarse a otros centros como el de Vícar. ¿Qué solución ofrece Salud?

– En primer lugar quiero destacar que el asunto no puede centrarse en la política municipal y aquí el objetivo es la política municipal. Se trata de un servicio sanitario en el que se ha producido un cambio y ese cambio ha sido a mejor. El alcalde está reclamando urgencias 24 horas cuando no ha existido este servicio allí nunca, porque los tiempos de respuesta de las urgencias sanitarias se determinan mediante un mapa establecido, que se puede variar, siempre para mejor. Pero no es el caso. Tenemos centros de salud muy cercanos en tiempo y en distancia. Ahora mismo La Mojonera depende de la Unidad de Gestión Clínica de Vícar para aumentar la calidad y la efectividad de los de los profesionales y de los facultativos. No es lo mismo que tú tengas que mover a cuatro facultativos en el momento en que se toman vacaciones. De esta forma hay una mejor asistencia sanitaria porque que tienes esa disposición de 15 sanitarios. Estamos haciendo todo lo posible para mejorar la accesibilidad en todos los centros de la provincia. Dependiendo de cada centro de salud actuamos de una forma concreta. Si en La Mojonera hay que lograr más accesibilidad por presencial abriremos las consultas en presencial, que la que la gente quiere vía telefónica, pues telefónica. Lo que la gente de La Mojonera necesite. Pero no mezclemos autobuses, pancartas, comidas y paellas con la asistencia sanitaria en la que trabajamos día a día con el objetivo de mejorar.

– Otra polémica reciente fue la de las ambulancias que no llegaron a tiempo. El PSOE lo llevó incluso al Parlamento y la consejera desmintió los tiempos de la muerte de un paciente. ¿Hay localidades con servicio de ambulaciones de primera o de segunda como critican? ¿Hay recursos suficientes para atender las emergencias?

– Las ambulancias están reguladas mediante el Plan de Urgencias Sanitarias de Andalucía. Es un plan que especifica dónde se tienen que poner los refuerzos para la asistencia sanitaria urgente. Te puedo decir que nosotros hemos avanzado. Que tenemos en Vera una nueva base del 061 largamente demandada por los profesionales sanitarios de la zona. En la anterior legislatura con el gobierno de Juanma Moreno se puso para cubrir una necesidad del Área de Gestión Sanitaria Norte. Se avanzó y se está avanzando en el refuerzo de las ambulancias y en la mejor calidad del servicio y puedo asegurarte que la asistencia sanitaria en tiempo y forma está garantizada. Estamos hablando de los tiempos de respuesta que indiscutiblemente queremos todos. Nos encantaría tener una ambulancia al lado de nuestra puerta, pero esto es un programa de eficacia y de prestación sanitaria que está establecido mediante unos protocolos y esos protocolos no los determinan los políticos, los determinan los profesionales sanitarios.

- ¿Cuáles considera que son los principales retos y desafíos del sistema sanitario público en la provincia en los próximos años? ¿Salud mental? ¿Humanización y nuevas tecnologías?

– Nuestro principal objetivo en los próximos años es la accesibilidad. Tenemos que centrarnos en el 2024 en ese reto, que los pacientes almerienses puedan entrar en tiempo y forma en el sistema. También vamos a trabajar en paralelo en un problema fundamental que es la salud mental. Nos hemos dado cuenta que la pandemia ha hecho muchísimo daño en nuestros jóvenes y mayores y vamos a abordarlo con el plan humanización en los centros sanitarios y con las unidades de salud mental que estamos reforzando tanto en infraestructura como en personal. Y es fundamental la humanización dentro de todo el sistema. Estos días, por ejemplo, he estado en la sala de urgencias del Materno Infantil donde se ha creado una sala de espera Barbie maravillosa. En los centros de salud también estamos llevando a cabo cambios. El objetivo es que a la persona cuando se acerque al sistema se le reciba con una sonrisa, porque realmente ese paciente entra con un problema. Que es un problema administrativo, pues el administrativo con una sonrisa, que es un problema que necesita una enfermera, la enfermera debe empatizar, el médico y todos los profesionales del SAS. Yo creo que estamos dando los pasos necesarios y vamos por el buen camino y lo único que le pido a los almerienses es paciencia porque hemos demostrado que las cosas sabemos cómo resolverlas.