Los vicios del presupuesto: Beber, fumar y aparcar mal, la otra mina de oro

Tomarse unas copas, echarse unas cervezas, fumar o saltarse a la torera las normas básicas del buen conductor pueden, cuando no se alcanza el exceso delictivo, redimirse de múltiples maneras y hasta de forma monetizada. Y es que estos vicios constituyen la otra gallina de los huevos de oro para el Ayuntamiento de Almería, una mina que este año aportará a las arcas municipales unos 3,6 millones de euros.

La cantidad no es desde luego desdeñable. No hay más que echarle un vistazo al Presupuesto de 2022, aprobado el pasado lunes de forma inicial y pendiente de su entrada en vigor, y fijarse en el capítulo de inversiones en obras, donde las partidas de mayor cuantía no llegan a los dos millones de euros, como la última fase de la Casa Consistorial, el parque de La Hoya o la rehabilitación del edificio de El Patio y las viviendas de Estrella Polar en el barrio de Pescadería, con 1,8 millones en estas dos últimas intervenciones, superando con creces el coste presupuestado para este año de la construcción del centro deportivo de Costacabana (880.000 euros) o los 600.000 para la mejora de la permeabilidad de la avenida de Cabo de Gata y el paseo marítimo. Supera incluso el zarpazo a los ingresos que el Ayuntamiento espera percibir este año por la sentencia de la plusvalía del Tribunal Constitucional de un millón y medio.

El Ayuntamiento ha previsto que este año los almerienses residentes en la capital beberán y fumarán más y, sobre todo, cometerán un mayor número de infracciones de tráfico, o estos ingresos al alza se deben a que la vida es, en general más cara -3,9 millones recibe por el IVA-, así como una actitud cumplidora en cuanto al pago de las multas de tráfico, basada en la liquidación del ejercicio anterior.

El Gobierno central es el encargado de cobrar los impuestos que se aplican a las bebidas alcohólicas y al consumo del tabaco. De lo recaudado por el Estado, una parte se cede a las corporaciones locales que tienen en estos hábitos poco saludables de los ciudadanos una fuente extra de ingresos. Son los denominados impuestos especiales y, en concreto, el humo conjunto nacional se transformará este año en Almería en 325.560 euros frente a los 313.060 de 2021.

Por el alcohol y bebidas derivadas, el Ayuntamiento recibirá del Estado otros 48.390 euros, un apartado que no incluye la cerveza. El jugo de cebada tributa aparte del resto de bebidas porque el Gobierno estima que no lleva la graduación suficiente para considerarlo alcohol. Es otro pellizco para el Ayuntamiento, ya que su consumo le reportará 20.790 euros. Y es que, a tenor de los incrementos con respecto a 2021, este año aumenta más el consumo de cervezas que de copas.

El coche, otra fuente de ingresos

Disponer de un vehículo es otra forma de contribuir al bienestar general de la ciudad. No sólo ya por el impuesto de circulación, que aportará a las arcas nada menos que 9,8 millones de euros (700.000 euros más que durante el anterior ejercicio), sino porque suma otras fuentes de ingresos. Entre ellas, el impuesto sobre hidrocarburos, que nutrirá este 2022 con 686.460 euros (el pasado año el Ayuntamiento ingresó por esta cesión también del Estado, 562.820), y los ingresos extraordinarios, desde el punto de vista técnico de los economistas municipales, de las multas de tráfico. Nada menos que 3,3 millones de euros.

Y es que, como ocurre con las viviendas, ser titular de un vehículo implica infinidad de obligaciones de buen pagador por las que también se benefician las arcas. Al impuesto de circulación y las mutas se suman otros pellizcos como los gastos por disponer de un vado, 1,3 millones, o los ingresos de la zona azul, no especificados en los presupuestos.