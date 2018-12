"Era un jugador cercano y lo sigo siendo como técnico"

Esteban Navarro pasa las vacaciones en Roquetas de Mar, localidad en la que colgó las botas y donde vive. Apura los últimos días antes de regresar a los entrenamientos con el filial.

Termina el 2018, con un ascenso en la primera parte del año y sufrimiento en esta segunda.

Sí, el año ha sido muy diferente para nosotros. En junio logramos regresar a la Segunda División B, de forma merecida, por el gran trabajo de los jugadores. También agradezco al cuerpo técnico anterior todo lo que había hecho, nosotros continuamos con su labor, poniendo lógicamente algo de nuestro estilo. En esta temporada, es cierto que estamos pagando un poco la inexperiencia y por eso estamos metidos en la zona baja. Hemos fallado bastante en los partidos y ante equipos expertos, eso se paga. Hemos mejorado algo en este tramo final y, bueno, por lo menos nos llevamos la alegría final. Tenemos que mejorar mucho a partir de enero para lograr nuestros objetivos.

Anímicamente, la victoria en el derbi siempre es un espaldarazo.

Por supuesto. Los derbis tienen ese componente emocional que los convierte en partidos especiales. Además, se vivió una sana rivalidad en las gradas, creo que fue un día bonito. Durante la primera parte no estuvimos bien, hubo muchas cosas que no me gustaron. Sin embargo, mejoramos bastante tras el descanso y conseguimos una victoria muy importante para nosotros. Tuvimos una gran efectividad goleadora, algo que en otros partidos se nos había negado. Al final, es bonito ganar, creo que nos refuerza, pero son sólo tres puntos más. Sabemos que tenemos que mejorar mucho.

Para mejorar, hacen falta refuerzos en el mercado invernal.

Siempre que me habéis preguntado he respondido lo mismo. Nosotros estamos a las órdenes del primer equipo y dependemos de su planificación para hacer la nuestra. Al final, en verano llegamos un poco justos al final del mercado y no incorporamos todo lo que deberíamos. Ahora está claro que estamos mirando cosas dentro de nuestras posibilidades y veremos si se pueden acometer fichajes. Todos sabemos cómo es el mercado invernal, trataremos de aceptar. Al final, es cierto que estamos notando en los partidos esa falta de saber estar por lo que se nos han escapado muchos puntos que nos permitirían estar en una zona más tranquila. Es algo que se aprende con minutos en la categoría.

A nivel personal, supongo que también es un éxito que gente como Chema, Sekou o Iván Martos estén en el primer equipo.

Ésa es nuestra filosofía, nosotros estamos a disposición del primer equipo para entrenamientos y partidos. Por supuesto que es muy importante para los jugadores ver que pueden dar el paso y llegar a lo más alto. Chema y Sekou ya vimos la pasada temporada que estaban en disposición de hacerlo, hicieron un gran año y creo que su predisposición era muy buena. En pretemporada ya vimos de lo que eran capaces. E Iván está demostrando que puede ayudar sin problemas cuando se le necesite, como también han hecho Mario Abenza, Callejón, Navas... Al final, el hecho de que entrenen casi a diario con el primer equipo es algo que les permite dar el salto de calidad.

¿Qué jugador es el que más se parece al Esteban futbolista?

No me gusta compararme con nadie. Los futbolistas al final somos muy nuestros y vivimos nuestra profesión de una forma particular. Yo entrenaba siempre con mucha ilusión, vivía el fútbol de forma muy profesional. Era un jugador que hacía mucho vestuario y creo que como entrenador lo sigo haciendo. Me gusta estar cerca de mis jugadores, hablar con ellos, escucharlos. Al final, lo más importante dentro del fútbol actual es el grupo. Si el vestuario es sano, un equipo puede dar mucho de sí.

Vamos a tirar por otro lado, ¿qué diferencia al Esteban jugador del entrenador?

Son etapas diferentes, poco tiene que ver el fútbol de mis años con el actual. Ahora estoy en una fase en la que estoy tratando de aprender, llevo pocos años todavía en los banquillos y sé que me falta mucho por aprender. Creo que en el Almería puedo crecer, puesto que hay un proyecto interesante y se están haciendo las cosas bien. Yo trato de aconsejar a los futbolistas con mi experiencia. Al final, fueron muchos años jugando al fútbol y creo que puedo aportarles a mis futbolistas, sobre todo cuando tienes un vestuario tan joven y necesitado de gente experimentada.

¿Cómo está viendo al primer equipo?

La verdad es que bien, parece que ya se han acabado las temporadas de sufrimiento. Al final, la Segunda División es terriblemente larga, cuando yo jugaba pensaba lo interminable que se hacía cada temporada, por lo que en ningún momento uno puede bajar la guardia y hay que estar siempre alerta para evitar. De momento, el equipo está rindiendo a un nivel muy alto. Tiene un gran vestuario, que como dije antes es fundamental para afrontar temporadas así. Queda una segunda vuelta interesante, donde veremos de lo que son capaces los jugadores. Hay que ser ambiciosos, siempre con los pies en la tierra. Creo que este grupo puede hacer cosas bonitas.

Guirado acaba de ser operado por tercera vez del ligamento cruzado anterior y se pierde lo que resta de temporada

Fran Fernández supongo que es un buen referente.

Al final, Almería está dando entrenadores muy buenos. Al final, que el club de tu tierra te dé la oportunidad como futbolista o como entrenador, es muy importante. Creo que Fran está haciendo un gran trabajo, ya salvó al primer equipo la pasada temporada y ésta lo tiene en una muy buena posición. Está claro que es un buen espejo en el que mirarse, Fran se ha criado en el club y ha ido subiendo por las diferentes categorías. Si tiene suerte, al Almería le irá muy bien.