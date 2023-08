El Almería y el Celta quieren despegar

El primer gol de Kaiky con la camiseta del Almería esfumó un posible conato de nerviosismo, pero no conseguir la primera victoria de la temporada dejaría las aguas algo revueltas y provocaría que el parón de selecciones se hiciese más que largo. El escenario de cuatro puntos en la buchaca haría bueno la igualada del Nuevo Mirandilla y, sobre todo, permitiría trabajar con total tranquilidad durante la semana sin Primera División. Enfrente estará un Celta que también ocupa posiciones de descenso después de haber sumado apenas un punto en las tres jornadas iniciales. Será a partir de las 22:00 horas después de que LaLiga retrasase treinta minutos el horario inicial atendiendo a condiciones meteorológicas a pesar de que en el mismo Estadio de los Juegos Mediterráneos se hayan disputado dos jornadas en pleno mes de agosto a las 19:30 horas.

Con el Almería aún en construcción, Vicente Moreno dará continuidad al once que actuó en tierras gaditanas a pesar de la negra actuación de su equipo. Eso sí, habrá algunas novedades, una de ellas, obligadas, tras la expulsión de Édgar. A la espera de fichar otro central (la intención era que aterrizase antes del partido para entrar en la convocatoria) y tras las salidas de Ely y Babic, el técnico local sólo cuenta con Chumi y Kaiky, los centrales suplentes del pasado ejercicio. Ambos comenzaron esta misma temporada desde el banquillo, pero Vicente Moreno aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro que ambos serán titulares.

La entrada de Kaiky por Édgar podría no ser la única en el once, teniendo Robertone bastantes posibilidades de entrar en el mismo. El centrocampista, cuya continuidad en la entidad rojiblanca no está garantizada, no ha comenzado la temporada de la mejor manera hasta el punto de ser suplente en el Nuevo Mirandilla; sin embargo, que la sala de máquinas no funcionase ni en defensa ni, sobre todo, en ataque en el último partido invita a pensar que el argentino regrese a la foto inicial. Ramazani, que también está en la rampa de salida, y Lázaro Vinicius, también tienen sus opciones de ocupar el extremo derecho en detrimento de Puigmal. Koné es el otro nombre propio, aunque todo apunta que volverá a actuar en la segunda parte.

La única baja que tiene Vicente Moreno es la del expulsado Édgar, aunque hasta el comienzo del partido se producirán más en formas de salidas, con la curiosidad de que, visto lo que se está dando de descuentos, algún jugador puede comenzar el partido como rojiblanco y terminar el mismo formando parte de otro club. Más allá de piezas, el técnico local buscará que el Almería transmita más a la grada en ese camino hacia la victoria, mostrando una contundencia defensiva propia de la categoría. Otra de las tareas es encontrar un equilibrio entre que el bloque no se parta (aspecto mejorado en Cádiz) y la verticalidad mostrada ante el Real Madrid pero perdida en el Nuevo Mirandilla.

Douvikas entra en su primera convocatoria tras firmar esta misma semana con los gallegos

El Celta, que ha ganado tres veces en Almería, se presentará con Iago Aspas (anotó un doblete en Almería en el encuentro copero de diciembre de 2015) como estrella y con Douvikas como única novedad tras ser fichado esta semana. Eso sí, Rafa Benítez no podrá contar con los lesionados Cervi, Carles Pérez y Paciencia. El exentrenador de equipos como el Liverpool o Real Madrid volverá a apostar por la defensa de cinco efectivos a pesar de renocer que prefiere otro tipo de dibujos. El esquema mejoró la cara de los gallegos ante la Real Sociedad (1-1) y Real Madrid (0-1 perdido), repitiéndose este viernes en la Vega de Acá. Manu Sánchez ocupará el hueco de Cervi, mientras que el resto de la alineación será la misma de la pasada semana. El Celta, también en construcción, apenas ha anotado un gol en todo el campeonato (el de Mingueza en San Sebastián en el descuento), buscando despegar hoy ante un Almería con la misma situación e idéntico objetivo.