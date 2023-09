El Almería visita Villarreal sin margen de error

Viaja el Almería a Villarreal con la necesidad imperiosa de ganar. No porque siempre sea el fin en cualquier deporte, sino porque el arranque continúa siendo el peor de la historia en Primera División y el margen de error cada vez va siendo más pequeño, máxime con las curvas que hay en el horizonte en forma de Valencia y Sevilla. La empresa no será nada fácil al tener que luchar contra un club que siempre ha sido el espejo, ante un equipo con urgencias al no haber comenzado tampoco de la mejor manera, contra la máxima de entrenador nuevo, victoria segura y contra las estadísticas: los rojiblancos apenas han sacado dos empates en once visitas a El Madrigal, ahora denominado Estadio de la Cerámica.

Alejados de los equipos con pinzas confeccionados en la última etapa de Alfonso García, la dirección deportiva ha protagonizado el verano más millonario de la historia de la entidad, pagando en torno a 45 millones de euros en las diferentes entradas. De ahí que la exigencia sea máxima y que el punto logrado en las cuatro primeras jornadas del campeonato se antoje más que pobre. Preocupan también las prestaciones defensivas mostradas en el arranque liguero; de hecho, esa fue una de las principales justificaciones en el fichaje de Vicente Moreno. En este sentido, tanto en el de las millonarias incorporaciones y en el del entramado defensivo, los focos apuntan a César Montes, el fichaje más caro de la historia del club.

Vicente Moreno aún tiene crédito, pero una nueva derrota haría saltar todas las alarmas

El central mejicano está llamado a darle un salto de calidad al entramado defensivo, teniendo muchas opciones de debutar en la jornada dominical. En la rueda de prensa previa al partido Vicente Moreno avisó de que algunos de sus jugadores titulares no están disponibles al arrastrar molestias musculares, sin querer dar nombres propios alegando evitar proporcionar pistas al rival. Édgar regresa tras cumplir sanción y tiene muchas opciones de formar un centro de la zaga novedoso junto al citado César Montes. En la medular Lopy tiene bastantes papeletas para entrar, sin descartarse tampoco la presencia de Arribas en el once ni la primera titularidad de Koné o incluso un cambio de dibujo. Así, el preparador valenciano podría realizar de cuatro a seis modificaciones ya no sólo por esas bajas anunciadas, sino también para agitar el árbol y buscar un mayor rendimiento, acercándose a su vez al que será su once tipo.

En el banquillo local se estrena un Pacheta que sustituye al cuestionado Setién. El técnico burgalés pretende impulsar al Villarreal en la clasificación, pero también calmar las aguas revueltas tras el paso del santanderino, con toda la polémica que ha habido alrededor. El Villarreal, que tiene partido de Europa League el jueves en Grecia, no se guarda nada después de haber sido apenas capaz de ganar en Mallorca (0-1), claudicando ante el Real Betis (1-2), Barcelona (4-3) y Cádiz (3-1). Ahora pretende remontar el vuelo ante el Almería. Lo hace con el almeriense Baena en sus filas (debutó con la selección hace unos días) y con cambios en el once. Reina tiene opciones de ser titular, siendo los otros nombres propios los de Alberto Moreno y Ben Brereton, tocados, además de los del lesionado Coquelín y el del sancionado Pedraza. Al último lo sustituirá Alberto Moreno, mientras que Parejo y Capoue, entrarán por Denis Suárez y Terrats, respectivamente.