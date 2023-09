Vicente Moreno: "Habrá cambios en el once"

Vicente Moreno ha comparecido sala de prensa con motivo del Villarreal-Almería que se disputará el domingo, a las 16:15 horas. El entrenador rojiblanco ha reconocido que modificará el once al tener molestias musculares algunas de sus piezas más importantes, sin querer concretar de qué jugadores se trata. También le ha quitado importancia al dibujo, además de pedirle más en defensa a los jugadores más ofensivos y en ataque, a los más defensivos.

- ¿Cómo han afrontado el parón por selecciones?

La espera se ha hecho larga. Han sido muchos días entrenando, lo que al menos nos ha permitido entrenar con los jugadores que teníamos disponibles. Hoy ya tenemos a todos, algunos han llegado más tarde de lo previsto. Tenemos a algunos jugadores de los que juegan habitualmente que es posible que no estén por algunos problemas físicos, incluso para viajar.

- ¿Qué jugadores son los que serán bajas?

Hay alguno que no va a estar en convocatoria por problemas físicos, ya lo adelanto. Vamos a esperar y así no damos ventaja. Tenemos el hándicap de que no sabemos exactamente qué Villarreal será aunque conozcamos cómo trabaja Pacheta. No vamos a dar esa ventaja. Seguro que hay alguno más que no estará en el once nuestro. Habrá que cambiar algo en el once, será una oportunidad para los que entren, ya sea de inicio o durante la segunda parte.

- ¿Robertone es uno de ellos?

Robertone está perfectamente. En algún entrenamiento en concreto puedes tener alguna molestia y decidimos que no entrenase un partido. No es su caso del que hablaba.

- Tras un punto en doce partidos, ¿hay necesidad de ganar?

En el fútbol siempre hay necesidad de ganar. Algunas veces por no llevar en la jornada 4 los puntos que queremos, otras por aspirar a objetivos importantes y necesitas ganar para mantenerte en la primera posición, o en un playoff… Necesidad de ganar en el fútbol siempre hay dependiendo de la exigencia que se ponga uno y nuestra exigencia es máxima. Hay exigencia, necesidad y voluntad de querer ganar cuanto antes.

- El Villarreal estrenará entrenador con Pacheta.

Me alegro por Pacheta, que tenga la oportunidad de volver a entrenar, pero lógicamente no por la destitución de otro compañero, algo que no me gusta que pase. Una vez que ha sucedido, me alegro por Pacheta, con quien me he enfrentado en todas las categorías con objetivos bonitos. Nos conocemos bien, hemos disfrutado de muchos partidos en Segunda B, Segunda A y ahora en Primera. Va a ser un partido bonito. Jugamos contra un equipo de los grandes del fútbol español. Ahora mismo no está muy lejos en cuanto a puntuación de nosotros, no ha empezado como ellos se esperaban, pero tiene muy buenos jugadores. Será un partido difícil, además, en su campo y el hándicap del cambio de entrenador, que siempre produce una reacción, por lo menos en el primer partido. Va a ser bonito. A los que nos gusta el fútbol querríamos tenerlo todas las semanas, en campos y ante rivales importantes. Nos gustan los retos difíciles y evidentemente es un reto difícil, pero que afrontamos con garantías e ilusión de que podemos ganar.

- ¿Les perjudica o beneficia el cambio en el banquillo?

Esto no se sabe. No nos tenemos que centrar en esto. Son las circunstancias y es un equipo importante. Tenemos exigencia y ambición, pero Primera División es muy difícil. Ganar un partido es muy difícil. Conozco las estadísticas y que jugamos contra un gran equipo. Pero también sé que si hacemos las cosas bien, vamos a tener opciones de ganar el partido. Y en eso me centro en prepararlo bien, en que los jugadores sepan lo que tienen que hacer y en que den el máximo rendimiento.

- ¿Está dispuesto a cambiar su habitual 1-4-2-3-1 para mejorar defensivamente?

No creo que el problema sea ese. Cuando hablamos de problema a nivel defensivo, tampoco es una cuestión de la línea defensiva en sí. Es más de equipo. Cuando el trabajo defensivo de los once que estén en el terreno de juego es bueno, la acción de ataque del rival llega con menos posibilidades de hacer daño. Eso me corresponde a mí, el trabajarlo y mejorar. Al igual que cuando hablamos de números ofensivos, que estamos generando mucho, es una cuestión de equipo. No miro exclusivamente a la gente de ataque. No está yendo de la mano la definición con lo generado. Hay que mirar a todos y no sólo a los de la parte de arriba.

- ¿Jugará César Montes de inicio?

Hay diferentes variantes que hay que tener en cuenta. Por nivel del jugador es una variante. Es una posibilidad meterlo ya en el once. Si nos vamos a la variante de la predisposición y voluntad desde el primer día o desde antes incluso, también. Es un jugador que en su anterior equipo no realizó ni un entrenamiento grupal, todos los entrenamientos fueron individuales. Le ha venido muy bien estos 15 días. Estamos haciendo balance de todas esas variantes y terminaremos de decidir mañana. Es un jugador que debe aportar y estoy seguro de que a medida que vayan pasando las semanas lo hará. Es un peaje que hemos pagado por la situación del mercado. Es la jornada 5 y será la primera en la que contamos con todos los jugadores.

- ¿Dónde puede estar la clave del partido?

Somos dos equipos de los que más posesiones tienen en la liga. Normalmente generamos a partir de tener el balón, ambos también hemos tenido problemas en encajar. Uno tiene que contar con lo que quieres provocar y hacer en el campo, pero también con el rival que tienes enfrente. Si me dieses elegir, preferiría tener el balón los 90 minutos. Pero ellos seguro que van a querer lo mismo. Si no podemos hacer lo que hemos hecho habitualmente, tenemos que tener alternativas para ganar el partido. Mi objetivo, más allá de lo que queremos provocar, es ser lo mejor posible en todos los registros.

- ¿A qué se debe que el cambio positivo que ha experimentado Ramazani?

Es un jugador en el que te sientas en el estadio y te entra por el ojo seas del equipo que seas. Tiene muchísima calidad, desborde y gusta ver. Pero el fútbol no es sólo lo que le gusta ver al aficionado. En el fútbol hay que ser completo en muchas facetas del juego. Él tiene algunas muy buenas y otras en las que tiene que mejorar. En eso estamos. Lo bueno es que él tiene la voluntad. Le estoy cogiendo mucho cariño. Estamos en ese proceso, tiene que seguir esforzándose para mejorar en muchas facetas. De poco sirve que nos hagan dos o tres ocasiones de gol, pero que después recibamos un gol por el lado en el que está él. Necesitamos que siga mejorando. A día de hoy tiene mucho nivel, pero tengo confianza en que puede ser mucho más alto. Hay que exigirle. Irá creciendo. Aparecerá en partidos desde inicio, como hasta ahora; en otros, durante el partido; y en otros, a lo mejor este fin de semana, que tiene alguna molestia, y no juega de inicio.

- ¿Cómo está progresando Marciano?

Marciano me gusta, le veo un potencial importante. Hay que tener calma. Viene de jugar en Tercera, es un salto alto. Lo más importante es que el jugador tenga que tener condiciones y este las tiene. Hasta ahora no ha podido entrenar con el grupo, esta semana sí lo ha hecho. Las cosas no hay que forzarlas. De forma natural viene ese día que lo vas a meter porque vamos más desahogados, hay una necesidad... Son circunstancias que se tienen que ir dando poco a poco. El jugador tiene condiciones. Seguro que va a tener la posibilidad de aparecer. No es lo mismo jugar en una situación cómoda en cuanto a puntos que en otra que no. Hay que darle escenarios buenos para que vayan hacia arriba. A veces aparecen también desde escenarios difíciles. Seguro que irá apareciendo antes o después.